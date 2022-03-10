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Hugo Boss уходит из России
Hugo Boss уходит из России - РИА Новости, 10.03.2022
Hugo Boss уходит из России
Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss приостановил все продажи в России в электронном и розничном виде, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:23
2022-03-10T11:43
экономика
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss приостановил все продажи в России в электронном и розничном виде, говорится в сообщении компании.Компания сообщает, что на российский и украинский рынки в 2021 финансовом году пришлось 3% продаж.Согласно релизу, компания предоставит всем сотрудникам, которых затронуло данное решение, финансовую и операционную поддержку и будет поддерживать тесные контакты со своими деловыми партнерами.Hugo Boss AG - немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген.
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экономика, россия
11:23 10.03.2022 (обновлено: 11:43 10.03.2022)
 
Hugo Boss уходит из России

Hugo Boss приостановил все продажи в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПродавец в Москве в защитной маске
Продавец в Москве в защитной маске - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Продавец в Москве в защитной маске. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss приостановил все продажи в России в электронном и розничном виде, говорится в сообщении компании.
"С 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю свою розничную и электронную коммерцию в России", - говорится в пресс-релизе.
Компания сообщает, что на российский и украинский рынки в 2021 финансовом году пришлось 3% продаж.
Согласно релизу, компания предоставит всем сотрудникам, которых затронуло данное решение, финансовую и операционную поддержку и будет поддерживать тесные контакты со своими деловыми партнерами.
Hugo Boss AG - немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген.
 
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