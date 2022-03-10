https://ria.ru/20220310/kompaniya-1777426672.html

Hugo Boss уходит из России

Hugo Boss уходит из России - РИА Новости, 10.03.2022

Hugo Boss уходит из России

Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss приостановил все продажи в России в электронном и розничном виде, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:23

2022-03-10T11:23

2022-03-10T11:43

экономика

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss приостановил все продажи в России в электронном и розничном виде, говорится в сообщении компании.Компания сообщает, что на российский и украинский рынки в 2021 финансовом году пришлось 3% продаж.Согласно релизу, компания предоставит всем сотрудникам, которых затронуло данное решение, финансовую и операционную поддержку и будет поддерживать тесные контакты со своими деловыми партнерами.Hugo Boss AG - немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия