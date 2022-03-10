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Медведев раскритиковал иностранные компании за уход с российского рынка

Медведев раскритиковал иностранные компании за уход с российского рынка - РИА Новости, 10.03.2022

Медведев раскритиковал иностранные компании за уход с российского рынка

Прогибаясь под санкциями, иностранные компании, уходящие с российского рынка, фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы, заявил зампредседателя... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:03

2022-03-10T14:03

2022-03-10T14:03

россия

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Прогибаясь под санкциями, иностранные компании, уходящие с российского рынка, фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте"."Недавно я писал о том, что Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом. И говорил о необходимости симметричного ответа, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию. То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране. Прогибаясь под санкциями, они фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы", - написал Медведев.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, дмитрий медведев