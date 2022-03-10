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В Кремле прокомментировали уход из России компаний и инвесторов

В Кремле прокомментировали уход из России компаний и инвесторов - РИА Новости, 10.03.2022

В Кремле прокомментировали уход из России компаний и инвесторов

Инвестиционная привлекательность России для стран, ведущих против нас экономическую войну, отходит на другой план, вместе с тем, для других она сохраняется, а... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:09

2022-03-10T12:09

2022-03-10T12:15

экономика

россия

дмитрий песков

инвестиции

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Инвестиционная привлекательность России для стран, ведущих против нас экономическую войну, отходит на другой план, вместе с тем, для других она сохраняется, а рынок не терпит пустоты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В условиях войны экономической - я еще раз подчеркиваю, против нас ведется экономическая война - в условиях экономической войны инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй, на третий или даже на четвертый план", - сказал он журналистам.Песков добавил, что для других стран инвестпривлекательность России сохраняется."Вместе с тем, она остается для тех стран, которые не состоят с нами в войне экономической. А таких стран тоже достаточно много. Рынок не терпит пустоты. Если образуется какая-то пустота, она или быстро, или со временем заполняется другими игроками", - отметил он.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, инвестиции