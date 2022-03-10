https://ria.ru/20220310/kompanii-1777438922.html
В Кремле прокомментировали уход из России компаний и инвесторов
В Кремле прокомментировали уход из России компаний и инвесторов - РИА Новости, 10.03.2022
В Кремле прокомментировали уход из России компаний и инвесторов
Инвестиционная привлекательность России для стран, ведущих против нас экономическую войну, отходит на другой план, вместе с тем, для других она сохраняется, а... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:09
2022-03-10T12:09
2022-03-10T12:15
экономика
россия
дмитрий песков
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Инвестиционная привлекательность России для стран, ведущих против нас экономическую войну, отходит на другой план, вместе с тем, для других она сохраняется, а рынок не терпит пустоты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В условиях войны экономической - я еще раз подчеркиваю, против нас ведется экономическая война - в условиях экономической войны инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй, на третий или даже на четвертый план", - сказал он журналистам.Песков добавил, что для других стран инвестпривлекательность России сохраняется."Вместе с тем, она остается для тех стран, которые не состоят с нами в войне экономической. А таких стран тоже достаточно много. Рынок не терпит пустоты. Если образуется какая-то пустота, она или быстро, или со временем заполняется другими игроками", - отметил он.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777405729_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95737703b9c172d437a6a2a0efe7a4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, инвестиции
12:09 10.03.2022 (обновлено: 12:15 10.03.2022)
В Кремле прокомментировали уход из России компаний и инвесторов
Пресс-секретарь Песков об уходе из России компаний и инвесторов: рынок не терпит пустоты
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Инвестиционная привлекательность России для стран, ведущих против нас экономическую войну, отходит на другой план, вместе с тем, для других она сохраняется, а рынок не терпит пустоты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В условиях войны экономической - я еще раз подчеркиваю, против нас ведется экономическая война - в условиях экономической войны инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй, на третий или даже на четвертый план", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что для других стран инвестпривлекательность России
сохраняется.
"Вместе с тем, она остается для тех стран, которые не состоят с нами в войне экономической. А таких стран тоже достаточно много. Рынок не терпит пустоты. Если образуется какая-то пустота, она или быстро, или со временем заполняется другими игроками", - отметил он.