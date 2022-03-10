https://ria.ru/20220310/kndr-1777455217.html

КНДР разрабатывает сеть разведывательных спутников, сообщили СМИ

КНДР разрабатывает сеть разведывательных спутников, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2022

КНДР разрабатывает сеть разведывательных спутников, сообщили СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Государственное управление по освоению космоса, ознакомился с их достижениями в разработке разведывательного спутника, который... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:22

2022-03-10T13:22

2022-03-10T13:22

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

южная корея

сша

япония

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СЕУЛ, 10 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Государственное управление по освоению космоса, ознакомился с их достижениями в разработке разведывательного спутника, который должен будет собирать информацию о деятельности войск США и их союзников, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Генеральный секретарь Ким Чен Ын ознакомился с положением дел разработки и подготовки связного оборудования для передачи и приема данных, включая оптическое фотографическое оборудование и передатчик видеосигналов, которые будут установлены на спутнике, а также разных сенсоров и датчиков, и заслушал доклад о результатах важных испытаний, проведенных недавно Государственным управлением по освоению космоса", - говорится в сообщении.КНДР 27 февраля и 5 марта произвела пуски баллистических ракет, которые, как она потом заявила, прошли в рамках разработки разведывательного спутника.Ким Чен Ын остался доволен результатами испытаний, качеством съемки и надежностью системы передачи видеоданных спутника, точностью систем управления, технологией шифрования связи и другими техническими моментами. Северокорейский лидер отметил "стратегическое значение" разведывательного спутника для укрепления обороны страны, ее сил сдерживания и повышения готовности к войне, а также подчеркнул, что КНДР имеет право на разработку спутника как средства сбора разведывательной информации в рамках права на самостоятельность, на защиту государственных интересов и самооборону.Ким Чен Ын также заявил, что следует усилить государственную поддержку отрасли, постоянно укреплять и развивать научные исследования в сфере космоса."(Ким Чен Ын – ред.) сказал, что цель разработки и эксплуатации военного разведывательного спутника заключается в передаче в режиме реального времени вооруженным силам страны информации о военных действиях враждебных КНДР войск американских империалистов и их сателлитов в районе Южной Кореи и Японии, в Тихом океане", - процитировало лидера КНДР ЦТАК.По словам Ким Чен Ына, ЦК Трудовой партии Северной Кореи полностью поддерживает решение Государственного управления по освоению космоса разместить "несколько военных разведывательных спутников на солнечно-синхронной орбите" Земли, чтобы обеспечить КНДР надёжный способ сбора информации.Как заявлял ранее эксперт РИА Новости, КНДР в ближайшее время может провести запуск спутника, чтобы посмотреть на реакцию новой администрации в Южной Корее, где 9 марта прошли президентские выборы.

https://ria.ru/20220308/rakety-1777136439.html

https://ria.ru/20220228/sputnik-1775464552.html

кндр (северная корея)

южная корея

сша

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея), южная корея, сша, япония