https://ria.ru/20220310/kitay-1777419775.html
Китай выступил против применения химического оружия
Китай выступил против применения химического оружия - РИА Новости, 10.03.2022
Китай выступил против применения химического оружия
Китай выступает решительно против применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:52
2022-03-10T10:52
2022-03-10T11:29
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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Китай выступает решительно против применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Власти Китая всегда решительно выступали против разработки, обладания или применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах", - сказал дипломат.Чжао Лизцянь также отметил, что международное сообщество "давно обеспокоено" военно-биологической деятельностью США на своей территории и "в своих 336 биологических лабораториях за рубежом" и призвал США дать исчерпывающие разъяснения своей деятельности.США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе, следует из презентации, обнародованной ранее министерством обороны РФ.
https://ria.ru/20220310/kitay-1777417850.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, мид кнр, сша, украина
10:52 10.03.2022 (обновлено: 11:29 10.03.2022)
Китай выступил против применения химического оружия
В МИД КНР заявили, что Китай выступает категорически против применения химического оружия