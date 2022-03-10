https://ria.ru/20220310/kitay-1777419775.html

Китай выступил против применения химического оружия

Китай выступил против применения химического оружия - РИА Новости, 10.03.2022

Китай выступил против применения химического оружия

Китай выступает решительно против применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:52

2022-03-10T10:52

2022-03-10T11:29

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китай

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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Китай выступает решительно против применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Власти Китая всегда решительно выступали против разработки, обладания или применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах", - сказал дипломат.Чжао Лизцянь также отметил, что международное сообщество "давно обеспокоено" военно-биологической деятельностью США на своей территории и "в своих 336 биологических лабораториях за рубежом" и призвал США дать исчерпывающие разъяснения своей деятельности.США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе, следует из презентации, обнародованной ранее министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20220310/kitay-1777417850.html

китай

сша

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, мид кнр, сша, украина