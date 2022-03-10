https://ria.ru/20220310/kitay-1777417850.html
Позиция Китая по ситуации на Украине объективна, заявили в МИД КНР
Позиция Китая по ситуации на Украине объективна, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 10.03.2022
Позиция Китая по ситуации на Украине объективна, заявили в МИД КНР
Китай придерживается независимой и объективной позиции в отношении украинского вопроса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:44
2022-03-10T10:44
2022-03-10T10:44
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китай
мид кнр
россия
вооруженные силы рф
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владимир путин
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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Китай придерживается независимой и объективной позиции в отношении украинского вопроса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."В украинском вопросе Китай всегда занимал объективную и беспристрастную позицию, выработал собственное независимое мнение, основанное на существе проблемы, и играл конструктивную роль в содействии миру и переговорам", - сказал дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777226728.html
китай
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, мид кнр, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Позиция Китая по ситуации на Украине объективна, заявили в МИД КНР
МИД КНР: Китай придерживается объективной позиции в отношении ситуации на Украине