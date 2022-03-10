https://ria.ru/20220310/kitay-1777417850.html

Позиция Китая по ситуации на Украине объективна, заявили в МИД КНР

Позиция Китая по ситуации на Украине объективна, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 10.03.2022

Позиция Китая по ситуации на Украине объективна, заявили в МИД КНР

Китай придерживается независимой и объективной позиции в отношении украинского вопроса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:44

2022-03-10T10:44

2022-03-10T10:44

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китай

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россия

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луганская народная республика

владимир путин

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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Китай придерживается независимой и объективной позиции в отношении украинского вопроса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."В украинском вопросе Китай всегда занимал объективную и беспристрастную позицию, выработал собственное независимое мнение, основанное на существе проблемы, и играл конструктивную роль в содействии миру и переговорам", - сказал дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777226728.html

китай

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, мид кнр, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин