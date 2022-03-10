Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны
Глава Минобороны У Цянь: Китай никогда не потерпит независимости Тайваня
© AP Photo / Kin CheungЛюди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
© AP Photo / Kin Cheung
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости", заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Мы неуклонно придерживаемся курса на мирное воссоединение на основе принципа "одна страна - две системы". Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к "независимости" Тайваня, пытающихся расколоть родину", - приводит слова У Цяня в четверг официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.
Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
По его словам, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и иностранное вмешательство недопустимо.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.