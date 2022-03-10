https://ria.ru/20220310/kitay-1777400762.html

Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны

Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.03.2022

Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны

Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости", заявил официальный представитель... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:36

2022-03-10T08:36

2022-03-10T08:36

в мире

япония

сша

тайвань

гоминьдан

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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости", заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".По его словам, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и иностранное вмешательство недопустимо."Чем больше США и Япония будут раздувать шум по тайваньскому вопросу, тем жестче мы будем действовать для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - добавил он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/kitay-1777333722.html

япония

сша

тайвань

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, япония, сша, тайвань, гоминьдан