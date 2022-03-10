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Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны
Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.03.2022
Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны
Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости", заявил официальный представитель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:36
2022-03-10T08:36
в мире
япония
сша
тайвань
гоминьдан
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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости", заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".По его словам, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и иностранное вмешательство недопустимо."Чем больше США и Япония будут раздувать шум по тайваньскому вопросу, тем жестче мы будем действовать для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - добавил он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://radiosputnik.ria.ru/20220309/kitay-1777333722.html
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в мире, япония, сша, тайвань, гоминьдан
08:36 10.03.2022
 
Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны

Глава Минобороны У Цянь: Китай никогда не потерпит независимости Тайваня

© AP Photo / Kin CheungЛюди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Люди на митинге по случаю Национального дня Тайваня
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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости", заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Мы неуклонно придерживаемся курса на мирное воссоединение на основе принципа "одна страна - две системы". Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к "независимости" Тайваня, пытающихся расколоть родину", - приводит слова У Цяня в четверг официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.
Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
По его словам, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и иностранное вмешательство недопустимо.
"Чем больше США и Япония будут раздувать шум по тайваньскому вопросу, тем жестче мы будем действовать для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - добавил он.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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