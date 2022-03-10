https://ria.ru/20220310/kiev-1777474498.html

В Киеве осталось меньше двух миллионов жителей, заявил Кличко

В Киеве осталось меньше двух миллионов жителей, заявил Кличко - РИА Новости, 10.03.2022

В Киеве осталось меньше двух миллионов жителей, заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по последним данным, каждый второй киевлянин сейчас Киев покинул, в городе осталось чуть меньше 2 миллионов жителей. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:27

2022-03-10T14:27

2022-03-10T15:18

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по последним данным, каждый второй киевлянин сейчас Киев покинул, в городе осталось чуть меньше 2 миллионов жителей."По последним данным, каждый второй киевлянин сейчас город Киев покинул. Здесь чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится. Тем не менее Киев сейчас превратился в крепость. Каждая улица, каждое здание, каждый блокпост укрепляется", – приводит слова Кличко агентство УНИАН.Как добавляет агентство, Владимир Кличко - брат мэра, в свою очередь, обратил внимание, что киевляне-мужчины вывозят свои семьи и возвращаются в город.Вооруженные силы РФ в ходе операции на Украине открыли шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева в белорусский Гомель, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия обращается к международным организациям и Международному красному кресту с просьбой принять меры по стимулированию Киева к проведению эвакуации граждан, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, виталий кличко, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии