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Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского
Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского - РИА Новости, 10.03.2022
Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского
Киев постоянно выходит на Москву с предложениями о прямых переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сейчас этот вопрос находится на РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:10
2022-03-10T12:27
политика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев постоянно выходит на Москву с предложениями о прямых переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сейчас этот вопрос находится на этапе обсуждений министров иностранных дел двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского."Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву", - сказал Песков в ответ на вопрос, делал ли Киев соответствующие предложения.Он добавил, что процесс организации таких переговоров находится на этапе обсуждения главами министерств иностранных дел России и Украины. На вопрос, могут ли министры договориться о проведении прямых контактов, представитель Кремля предложил дождаться итогов переговоров."Давайте дождемся итогов и поймем, о чем они договорятся", - сказал Песков.Он также сказал, что не видел сообщений о том, что новый раунд начатых в Белоруссии российско-украинских переговоров якобы может пройти 10 или 11 марта.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходят в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.
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политика, признание днр и лнр в россии
12:10 10.03.2022 (обновлено: 12:27 10.03.2022)
 
Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского

Песков: Главы МИД России и Украины обсудят возможность переговоров Путина и Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев постоянно выходит на Москву с предложениями о прямых переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сейчас этот вопрос находится на этапе обсуждений министров иностранных дел двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского.
"Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву", - сказал Песков в ответ на вопрос, делал ли Киев соответствующие предложения.
Он добавил, что процесс организации таких переговоров находится на этапе обсуждения главами министерств иностранных дел России и Украины. На вопрос, могут ли министры договориться о проведении прямых контактов, представитель Кремля предложил дождаться итогов переговоров.
"Давайте дождемся итогов и поймем, о чем они договорятся", - сказал Песков.
Он также сказал, что не видел сообщений о том, что новый раунд начатых в Белоруссии российско-украинских переговоров якобы может пройти 10 или 11 марта.
Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходят в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.
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