https://ria.ru/20220310/kiev-1777439071.html

Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского

Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского - РИА Новости, 10.03.2022

Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского

Киев постоянно выходит на Москву с предложениями о прямых переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сейчас этот вопрос находится на РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:10

2022-03-10T12:10

2022-03-10T12:27

политика

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев постоянно выходит на Москву с предложениями о прямых переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сейчас этот вопрос находится на этапе обсуждений министров иностранных дел двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского."Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву", - сказал Песков в ответ на вопрос, делал ли Киев соответствующие предложения.Он добавил, что процесс организации таких переговоров находится на этапе обсуждения главами министерств иностранных дел России и Украины. На вопрос, могут ли министры договориться о проведении прямых контактов, представитель Кремля предложил дождаться итогов переговоров."Давайте дождемся итогов и поймем, о чем они договорятся", - сказал Песков.Он также сказал, что не видел сообщений о том, что новый раунд начатых в Белоруссии российско-украинских переговоров якобы может пройти 10 или 11 марта.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходят в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220310/izrail-1777392594.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, признание днр и лнр в россии