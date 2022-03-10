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Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского
Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского - РИА Новости, 10.03.2022
Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского
Киев постоянно выходит на Москву с предложениями о прямых переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сейчас этот вопрос находится на РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:10
2022-03-10T12:10
2022-03-10T12:27
политика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев постоянно выходит на Москву с предложениями о прямых переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сейчас этот вопрос находится на этапе обсуждений министров иностранных дел двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского."Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву", - сказал Песков в ответ на вопрос, делал ли Киев соответствующие предложения.Он добавил, что процесс организации таких переговоров находится на этапе обсуждения главами министерств иностранных дел России и Украины. На вопрос, могут ли министры договориться о проведении прямых контактов, представитель Кремля предложил дождаться итогов переговоров."Давайте дождемся итогов и поймем, о чем они договорятся", - сказал Песков.Он также сказал, что не видел сообщений о том, что новый раунд начатых в Белоруссии российско-украинских переговоров якобы может пройти 10 или 11 марта.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходят в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220310/izrail-1777392594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, признание днр и лнр в россии
12:10 10.03.2022 (обновлено: 12:27 10.03.2022)
Кулеба и Лавров обсудят вопрос прямых переговоров Путина и Зеленского
Песков: Главы МИД России и Украины обсудят возможность переговоров Путина и Зеленского