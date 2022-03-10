https://ria.ru/20220310/khaldey-1777503649.html
Фотографии военного хроникера Евгения Халдея показали в Еврейском музее
Фотографии военного хроникера Евгения Халдея показали в Еврейском музее - РИА Новости, 10.03.2022
Фотографии военного хроникера Евгения Халдея показали в Еврейском музее
Мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения легендарного советского фотографа, прошло 10 марта в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Дочь... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:52
2022-03-10T16:52
2022-03-10T17:01
культура
евгений халдей
выставки
музеи
российский еврейский музей толерантности
москва
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения легендарного советского фотографа, прошло 10 марта в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Дочь Евгения Халдея Анна представила выставку работ отца из семейного архива. Среди представленных фотографий – хрестоматийный снимок "Знамя Победы над Рейхстагом", сделанный 2 мая 1945 года и ставший одним из главных символов Победы над фашизмом. Пытаясь добиться совершенства, автор использовал две пленки.В постоянной экспозиции Еврейского музея есть еще одна версия этого кадра – отпечаток с оригинального негатива фотографа без ретуши. В редакции заметили, что у Хакима Исмаилова на снимке часы на обеих руках – чтобы избежать слухов о мародерстве, автора попросили одни из них убрать. В таком обновленном виде фотография вошла в историю.Корреспондентом Фотохроники ТАСС Евгений Халдей стал в 1939-м, когда ему было 22 года. Он делал и мирные снимки, но широкую известность принесли кадры времен Второй мировой. С 1941-го по 1945-й он прошел со своей камерой Leica от Мурманска до Берлина и запечатлел многие моменты борьбы с фашизмом.Фотограф освещал подписание акта капитуляции Германии, Потсдамскую конференцию и Нюрнбергский процесс, на котором его снимки использовали в качестве доказательств. Халдей работал в военные годы и за границей — в Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии, Японии. Возможно, из-за излишней правдивости в послевоенное время Евгений Халдей был выброшен из профессии на долгие 11 лет. В 1948 его уволили из ТАСС по обвинению в недостаточном образовательном уровне и политической грамотности. И только после смерти Сталина снимки легендарного фотохудожника снова украсили ведущие издания страны. На мероприятии также прошел премьерный показ документального фильма "Внутри снимка" режиссера Таисии Никитиной. В основе картины — дневниковые записи, хроникальные материалы и около 700 фотографий Евгения Халдея, большая часть из которых демонстрируется впервые.
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Анна Халдей на открытии экспозиции в Еврейском музее
Анна Халдей проводит экскурсию по экспозиции, посвященной юбилею отца.
2022-03-10T16:52
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РИА Новости
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евгений халдей, выставки, музеи, российский еврейский музей толерантности, москва
16:52 10.03.2022 (обновлено: 17:01 10.03.2022)
Фотографии военного хроникера Евгения Халдея показали в Еврейском музее
Работы Евгения Халдея показали в Еврейском музее в честь юбилея фотографа
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения легендарного советского фотографа, прошло 10 марта в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Дочь Евгения Халдея Анна представила выставку работ отца из семейного архива.
Среди представленных фотографий – хрестоматийный снимок "Знамя Победы над Рейхстагом", сделанный 2 мая 1945 года и ставший одним из главных символов Победы над фашизмом. Пытаясь добиться совершенства, автор использовал две пленки.
В постоянной экспозиции Еврейского музея есть еще одна версия этого кадра – отпечаток с оригинального негатива фотографа без ретуши. В редакции заметили, что у Хакима Исмаилова на снимке часы на обеих руках – чтобы избежать слухов о мародерстве, автора попросили одни из них убрать. В таком обновленном виде фотография вошла в историю.
Корреспондентом Фотохроники ТАСС Евгений Халдей стал в 1939-м, когда ему было 22 года. Он делал и мирные снимки, но широкую известность принесли кадры времен Второй мировой. С 1941-го по 1945-й он прошел со своей камерой Leica от Мурманска до Берлина и запечатлел многие моменты борьбы с фашизмом.
Фотограф освещал подписание акта капитуляции Германии, Потсдамскую конференцию и Нюрнбергский процесс, на котором его снимки использовали в качестве доказательств. Халдей работал в военные годы и за границей — в Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии, Японии.
"Меня всегда восхищала правдивость в его отображении войны, — отмечает главный куратор Еврейского музея и центра толерантности Данила Булатов. — Не просто кадры боевых действий, но и бытовые снимки, зарисовки тяжелых травматических моментов. На его работах не только радость победы, но и трагедия войны. И он не боялся этого".
Возможно, из-за излишней правдивости в послевоенное время Евгений Халдей был выброшен из профессии на долгие 11 лет. В 1948 его уволили из ТАСС по обвинению в недостаточном образовательном уровне и политической грамотности. И только после смерти Сталина снимки легендарного фотохудожника снова украсили ведущие издания страны.
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Дочь Евгения Халдея Анна Халдей общается с журналистами на открытии экспозиции в Еврейском музее
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Фотоэкспозиция, посвященная юбилею Евгения Халдея, в Еврейском музее
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Фотоэкспозиция, посвященная 150-летию Евгения Халдея, в Еврейском музее
4 из 4
Фотоэкспозиция, посвященная юбилею Евгения Халдея, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
1 из 4
Дочь Евгения Халдея Анна Халдей общается с журналистами на открытии экспозиции в Еврейском музее
2 из 4
Фотоэкспозиция, посвященная юбилею Евгения Халдея, в Еврейском музее
3 из 4
Фотоэкспозиция, посвященная 150-летию Евгения Халдея, в Еврейском музее
4 из 4
Фотоэкспозиция, посвященная юбилею Евгения Халдея, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
"Его снимки стали образцом и композиции, и интуиции фотографа, — отметил на открытии экспозиции председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. — Как поймать тот самый уникальный кадр — это, наверное, иногда везение, иногда профессионализм, а иногда та самая интуиция, когда, не думая о выдержке и диафрагме, нажимаешь — и получается так, как надо".
На мероприятии также прошел премьерный показ документального фильма "Внутри снимка" режиссера Таисии Никитиной. В основе картины — дневниковые записи, хроникальные материалы и около 700 фотографий Евгения Халдея, большая часть из которых демонстрируется впервые.