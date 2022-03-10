https://ria.ru/20220310/khaldey-1777503649.html

Фотографии военного хроникера Евгения Халдея показали в Еврейском музее

Фотографии военного хроникера Евгения Халдея показали в Еврейском музее - РИА Новости, 10.03.2022

Фотографии военного хроникера Евгения Халдея показали в Еврейском музее

Мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения легендарного советского фотографа, прошло 10 марта в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Дочь... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:52

2022-03-10T16:52

2022-03-10T17:01

культура

евгений халдей

выставки

музеи

российский еврейский музей толерантности

москва

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения легендарного советского фотографа, прошло 10 марта в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Дочь Евгения Халдея Анна представила выставку работ отца из семейного архива. Среди представленных фотографий – хрестоматийный снимок "Знамя Победы над Рейхстагом", сделанный 2 мая 1945 года и ставший одним из главных символов Победы над фашизмом. Пытаясь добиться совершенства, автор использовал две пленки.В постоянной экспозиции Еврейского музея есть еще одна версия этого кадра – отпечаток с оригинального негатива фотографа без ретуши. В редакции заметили, что у Хакима Исмаилова на снимке часы на обеих руках – чтобы избежать слухов о мародерстве, автора попросили одни из них убрать. В таком обновленном виде фотография вошла в историю.Корреспондентом Фотохроники ТАСС Евгений Халдей стал в 1939-м, когда ему было 22 года. Он делал и мирные снимки, но широкую известность принесли кадры времен Второй мировой. С 1941-го по 1945-й он прошел со своей камерой Leica от Мурманска до Берлина и запечатлел многие моменты борьбы с фашизмом.Фотограф освещал подписание акта капитуляции Германии, Потсдамскую конференцию и Нюрнбергский процесс, на котором его снимки использовали в качестве доказательств. Халдей работал в военные годы и за границей — в Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии, Японии. Возможно, из-за излишней правдивости в послевоенное время Евгений Халдей был выброшен из профессии на долгие 11 лет. В 1948 его уволили из ТАСС по обвинению в недостаточном образовательном уровне и политической грамотности. И только после смерти Сталина снимки легендарного фотохудожника снова украсили ведущие издания страны. На мероприятии также прошел премьерный показ документального фильма "Внутри снимка" режиссера Таисии Никитиной. В основе картины — дневниковые записи, хроникальные материалы и около 700 фотографий Евгения Халдея, большая часть из которых демонстрируется впервые.

https://ria.ru/20220310/nureev-1777302851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Халдей на открытии экспозиции в Еврейском музее Анна Халдей проводит экскурсию по экспозиции, посвященной юбилею отца. 2022-03-10T16:52 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

евгений халдей, выставки, музеи, российский еврейский музей толерантности, москва