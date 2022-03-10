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Туризм
https://ria.ru/20220310/katar-1777309156.html
Катар обновил правила въезда для российских туристов
Катар обновил правила въезда для российских туристов - РИА Новости, 10.03.2022
Катар обновил правила въезда для российских туристов
Министерство здравоохранения Катара обновило правила въезда для российских туристов, теперь в страну пускают по сертификату переболевшего, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:56
2022-03-10T10:56
туризм
туризм
новости - туризм
qatar airways
сертификат о вакцинации
катар
туристы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Катара обновило правила въезда для российских туристов, теперь в страну пускают по сертификату переболевшего, сообщает АТОР.Согласно новым требованиям, путешественники, перенесшие COVID-19 в течение последних девяти месяцев, могут посещать страну без прохождения обязательного карантина. Для въезда необходим сертификат переболевшего с сайта "Госуслуги" на английском языке и тест, подтверждающий наличие антител.Для привитых (Катар принимает "Спутник V" и "Спутник Лайт" в качестве ревакцинации) правила остаются прежними — сертификат и тест на антитела не старше 30 дней.Все туристы вне зависимости от статуса иммунизации также обязаны предоставить отрицательный ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов до отправления.Кроме того, нужно зарегистрироваться в онлайн-системе, скачать на смартфон приложение Ehteraz и активировать его по прибытии.Уточняется, что на данный момент добраться из России в Катар можно на регулярных рейсах авиакомпании Qatar Airways.
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туризм, новости - туризм, qatar airways, сертификат о вакцинации, катар, туристы, коронавирус covid-19, карантин, госуслуги, вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v"
10:56 10.03.2022
 
Катар обновил правила въезда для российских туристов

Минздрав Катара разрешил въезд россиянам с сертификатом переболевшего

© AP Photo / Bernat ArmangueСамолет авиакомпании Qatar Airways вылетает из аэропорта Кабула
Самолет авиакомпании Qatar Airways вылетает из аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Катара обновило правила въезда для российских туристов, теперь в страну пускают по сертификату переболевшего, сообщает АТОР.
Согласно новым требованиям, путешественники, перенесшие COVID-19 в течение последних девяти месяцев, могут посещать страну без прохождения обязательного карантина. Для въезда необходим сертификат переболевшего с сайта "Госуслуги" на английском языке и тест, подтверждающий наличие антител.
Для привитых (Катар принимает "Спутник V" и "Спутник Лайт" в качестве ревакцинации) правила остаются прежними — сертификат и тест на антитела не старше 30 дней.
Все туристы вне зависимости от статуса иммунизации также обязаны предоставить отрицательный ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов до отправления.
Кроме того, нужно зарегистрироваться в онлайн-системе, скачать на смартфон приложение Ehteraz и активировать его по прибытии.
Уточняется, что на данный момент добраться из России в Катар можно на регулярных рейсах авиакомпании Qatar Airways.
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