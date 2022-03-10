https://ria.ru/20220310/katar-1777309156.html

Катар обновил правила въезда для российских туристов

Катар обновил правила въезда для российских туристов - РИА Новости, 10.03.2022

Катар обновил правила въезда для российских туристов

Министерство здравоохранения Катара обновило правила въезда для российских туристов, теперь в страну пускают по сертификату переболевшего, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:56

2022-03-10T10:56

2022-03-10T10:56

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Катара обновило правила въезда для российских туристов, теперь в страну пускают по сертификату переболевшего, сообщает АТОР.Согласно новым требованиям, путешественники, перенесшие COVID-19 в течение последних девяти месяцев, могут посещать страну без прохождения обязательного карантина. Для въезда необходим сертификат переболевшего с сайта "Госуслуги" на английском языке и тест, подтверждающий наличие антител.Для привитых (Катар принимает "Спутник V" и "Спутник Лайт" в качестве ревакцинации) правила остаются прежними — сертификат и тест на антитела не старше 30 дней.Все туристы вне зависимости от статуса иммунизации также обязаны предоставить отрицательный ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов до отправления.Кроме того, нужно зарегистрироваться в онлайн-системе, скачать на смартфон приложение Ehteraz и активировать его по прибытии.Уточняется, что на данный момент добраться из России в Катар можно на регулярных рейсах авиакомпании Qatar Airways.

https://ria.ru/20220309/malayziya-1777235705.html

катар

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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