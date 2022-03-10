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Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право быть на политической карте
Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право быть на политической карте - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право быть на политической карте
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира, а реакцию Запада на действия РФ - "остервенелой". РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:41
2022-03-10T13:41
2022-03-10T14:11
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий кулеба
владимир путин
донецкая народная республика
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира, а реакцию Запада на действия РФ - "остервенелой"."Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Лавров: "Бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира"
Пресс-конференция Сергея Лаврова после трехсторонних переговоров в Турции по вопросу Украины
2022-03-10T13:41
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PT0M11S
РИА Новости
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в мире, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий кулеба, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мид украины
13:41 10.03.2022 (обновлено: 14:11 10.03.2022)
Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право быть на политической карте
Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира