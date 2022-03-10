https://ria.ru/20220310/karta-1777438405.html
ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса
ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса - РИА Новости, 10.03.2022
ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса
ПСБ вслед за меняющимися условиями работы в России предложил клиентам-предпринимателям цифровую банковскую карту на базе платежной системы МИР, сообщает... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:07
2022-03-10T12:07
2022-03-10T12:07
россия
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. ПСБ вслед за меняющимися условиями работы в России предложил клиентам-предпринимателям цифровую банковскую карту на базе платежной системы МИР, сообщает пресс-служба кредитной организации. Карта быстро и бесплатно оформляется онлайн и доступна для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек Mir Pay.Пользоваться цифровой картой ПСБ МИР можно на смартфонах на базе Android с функцией NFC.Цифровая бизнес-карта с бесплатным годовым обслуживанием обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.По желанию клиента в дополнение к цифровой карте может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов. Реквизиты при этом будут доступны в интернет и мобильном банке, а также по смс. Как действующим, так и новым клиентам ПСБ предоставляется кешбек до 10% на отдельные категории.Индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые в розничной и оптовой торговле в различных сферах бизнеса, могут онлайн за несколько минут оформить цифровую карту на базе национальной платежной системы МИР и сразу начать ею пользоваться, в том числе проводить платежи через электронный кошелек, что повышает эффективность работы и упрощает ведение бизнеса", - сказал вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ Роман Гаврилов, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб), промсвязьбанк
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. ПСБ вслед за меняющимися условиями работы в России предложил клиентам-предпринимателям цифровую банковскую карту на базе платежной системы МИР, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Карта быстро и бесплатно оформляется онлайн и доступна для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек Mir Pay.
Пользоваться цифровой картой ПСБ МИР можно на смартфонах на базе Android с функцией NFC.
Цифровая бизнес-карта с бесплатным годовым обслуживанием обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.
По желанию клиента в дополнение к цифровой карте может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов. Реквизиты при этом будут доступны в интернет и мобильном банке, а также по смс. Как действующим, так и новым клиентам ПСБ
предоставляется кешбек до 10% на отдельные категории.
"ПСБ оперативно реагирует на меняющие экономические условия и предлагает своим клиентам альтернативные решения, которые позволяют бизнесу использовать привычные каналы для выполнения ежедневных финансовых операций.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые в розничной и оптовой торговле в различных сферах бизнеса, могут онлайн за несколько минут оформить цифровую карту на базе национальной платежной системы МИР и сразу начать ею пользоваться, в том числе проводить платежи через электронный кошелек, что повышает эффективность работы и упрощает ведение бизнеса", - сказал вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ Роман Гаврилов, слова которого приводятся в сообщении.