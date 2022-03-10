https://ria.ru/20220310/karta-1777438405.html

ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса

ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса - РИА Новости, 10.03.2022

ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса

ПСБ вслед за меняющимися условиями работы в России предложил клиентам-предпринимателям цифровую банковскую карту на базе платежной системы МИР, сообщает... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:07

2022-03-10T12:07

2022-03-10T12:07

россия

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. ПСБ вслед за меняющимися условиями работы в России предложил клиентам-предпринимателям цифровую банковскую карту на базе платежной системы МИР, сообщает пресс-служба кредитной организации. Карта быстро и бесплатно оформляется онлайн и доступна для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек Mir Pay.Пользоваться цифровой картой ПСБ МИР можно на смартфонах на базе Android с функцией NFC.Цифровая бизнес-карта с бесплатным годовым обслуживанием обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.По желанию клиента в дополнение к цифровой карте может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов. Реквизиты при этом будут доступны в интернет и мобильном банке, а также по смс. Как действующим, так и новым клиентам ПСБ предоставляется кешбек до 10% на отдельные категории.Индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые в розничной и оптовой торговле в различных сферах бизнеса, могут онлайн за несколько минут оформить цифровую карту на базе национальной платежной системы МИР и сразу начать ею пользоваться, в том числе проводить платежи через электронный кошелек, что повышает эффективность работы и упрощает ведение бизнеса", - сказал вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ Роман Гаврилов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220302/bank-1776146014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк