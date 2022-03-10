https://ria.ru/20220310/kamchatka-1777433408.html

Дефицита товаров на Камчатке не будет, пообещали власти

Дефицита товаров на Камчатке не будет, пообещали власти - РИА Новости, 10.03.2022

Дефицита товаров на Камчатке не будет, пообещали власти

Дефицита продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости в Камчатском крае не будет, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:49

2022-03-10T11:49

2022-03-10T11:49

общество

камчатский край

владивосток

чукотка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Дефицита продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости в Камчатском крае не будет, сообщили в пресс-службе правительства региона."Абсолютно точно можно сказать, что дефицита товаров на Дальнем Востоке и в Камчатском крае в частности не будет. За праздничные дни при поддержке федеральных органов власти внесены изменения в организацию поставок продуктов питания и иных товаров первой необходимости в дальневосточные регионы", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Юлии Морозовой.Зампред уточнила, что крупнейшие производители в стране получили "установку о необходимости первоочередной загрузки контейнеров и их отправки в регионы Дальнего Востока". Кроме того, порт Владивостока, ключевой для Камчатки транспортный узел, в первую очередь отправляет контейнеры на Камчатку и Чукотку."В первую очередь уходят грузы с фармацевтической продукцией и с медицинским оборудованием, во вторую - продукты питания. Потом идут иные товары, в том числе строительные материалы. Так что мы однозначно понимаем, что сбоев поставок нет и не будет", – добавила Юлия Морозова.

https://ria.ru/20220310/tseny-1777396094.html

камчатский край

владивосток

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, камчатский край, владивосток, чукотка