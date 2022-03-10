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Дефицита товаров на Камчатке не будет, пообещали власти
Дефицита товаров на Камчатке не будет, пообещали власти - РИА Новости, 10.03.2022
Дефицита товаров на Камчатке не будет, пообещали власти
Дефицита продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости в Камчатском крае не будет, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:49
2022-03-10T11:49
общество
камчатский край
владивосток
чукотка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Дефицита продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости в Камчатском крае не будет, сообщили в пресс-службе правительства региона."Абсолютно точно можно сказать, что дефицита товаров на Дальнем Востоке и в Камчатском крае в частности не будет. За праздничные дни при поддержке федеральных органов власти внесены изменения в организацию поставок продуктов питания и иных товаров первой необходимости в дальневосточные регионы", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Юлии Морозовой.Зампред уточнила, что крупнейшие производители в стране получили "установку о необходимости первоочередной загрузки контейнеров и их отправки в регионы Дальнего Востока". Кроме того, порт Владивостока, ключевой для Камчатки транспортный узел, в первую очередь отправляет контейнеры на Камчатку и Чукотку."В первую очередь уходят грузы с фармацевтической продукцией и с медицинским оборудованием, во вторую - продукты питания. Потом идут иные товары, в том числе строительные материалы. Так что мы однозначно понимаем, что сбоев поставок нет и не будет", – добавила Юлия Морозова.
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общество, камчатский край, владивосток, чукотка
11:49 10.03.2022
 
Дефицита товаров на Камчатке не будет, пообещали власти

Зампред правительства Камчатки Морозова: дефицита товаров в Камчатском крае не будет

© Fotolia / Alex TihonovВид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Fotolia / Alex Tihonov
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мар - РИА Новости. Дефицита продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости в Камчатском крае не будет, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Абсолютно точно можно сказать, что дефицита товаров на Дальнем Востоке и в Камчатском крае в частности не будет. За праздничные дни при поддержке федеральных органов власти внесены изменения в организацию поставок продуктов питания и иных товаров первой необходимости в дальневосточные регионы", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Юлии Морозовой.
Зампред уточнила, что крупнейшие производители в стране получили "установку о необходимости первоочередной загрузки контейнеров и их отправки в регионы Дальнего Востока". Кроме того, порт Владивостока, ключевой для Камчатки транспортный узел, в первую очередь отправляет контейнеры на Камчатку и Чукотку.
"В первую очередь уходят грузы с фармацевтической продукцией и с медицинским оборудованием, во вторую - продукты питания. Потом идут иные товары, в том числе строительные материалы. Так что мы однозначно понимаем, что сбоев поставок нет и не будет", – добавила Юлия Морозова.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 07:33
Володин исключил возможность дефицита товаров
 
ОбществоКамчатский крайВладивостокЧукотка
 
 
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