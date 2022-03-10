Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777569421.html
Кадыров сообщил об освобожденном населенном пункте на Украине
Кадыров сообщил об освобожденном населенном пункте на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Кадыров сообщил об освобожденном населенном пункте на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram рассказал об очередном освобожденном населенном пункте на Украине. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:15
2022-03-10T23:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram рассказал об очередном освобожденном населенном пункте на Украине."Сегодня бесстрашный командир чеченского спецназа доложил мне об очередном освобожденном населенном пункте. Ни один местный житель не выразил в адрес чеченских бойцов ни капли негодования. Напротив, население всегда встречает наших бойцов с большим гостеприимством и дружелюбием", - написал Кадыров.Он добавил, что "ни шквальный огонь из стрелковых видов вооружения, ни минометы и даже хваленые байрактары" не могут замедлить продвижение чеченского спецназа."В ближайшее время мы освободим их от гнета бандеровской шайки, установим мир и порядок на украинской земле", - отметил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777567732.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
23:15 10.03.2022
 
Кадыров сообщил об освобожденном населенном пункте на Украине

Глава Чечни Кадыров сообщил об освобожденном населенном пункте на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram рассказал об очередном освобожденном населенном пункте на Украине.
"Сегодня бесстрашный командир чеченского спецназа доложил мне об очередном освобожденном населенном пункте. Ни один местный житель не выразил в адрес чеченских бойцов ни капли негодования. Напротив, население всегда встречает наших бойцов с большим гостеприимством и дружелюбием", - написал Кадыров.
Он добавил, что "ни шквальный огонь из стрелковых видов вооружения, ни минометы и даже хваленые байрактары" не могут замедлить продвижение чеченского спецназа.
"В ближайшее время мы освободим их от гнета бандеровской шайки, установим мир и порядок на украинской земле", - отметил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 23:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москвич поехал воевать за украинских националистов из-за девушки
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала