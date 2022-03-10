https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777569421.html
Кадыров сообщил об освобожденном населенном пункте на Украине
Кадыров сообщил об освобожденном населенном пункте на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Кадыров сообщил об освобожденном населенном пункте на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram рассказал об очередном освобожденном населенном пункте на Украине. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:15
2022-03-10T23:15
2022-03-10T23:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram рассказал об очередном освобожденном населенном пункте на Украине."Сегодня бесстрашный командир чеченского спецназа доложил мне об очередном освобожденном населенном пункте. Ни один местный житель не выразил в адрес чеченских бойцов ни капли негодования. Напротив, население всегда встречает наших бойцов с большим гостеприимством и дружелюбием", - написал Кадыров.Он добавил, что "ни шквальный огонь из стрелковых видов вооружения, ни минометы и даже хваленые байрактары" не могут замедлить продвижение чеченского спецназа."В ближайшее время мы освободим их от гнета бандеровской шайки, установим мир и порядок на украинской земле", - отметил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777567732.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Кадыров сообщил об освобожденном населенном пункте на Украине
Глава Чечни Кадыров сообщил об освобожденном населенном пункте на Украине