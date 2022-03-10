https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777563839.html

Кадыров предсказал украинским националистам "бесславный конец"

Кадыров предсказал украинским националистам "бесславный конец" - РИА Новости, 10.03.2022

Кадыров предсказал украинским националистам "бесславный конец"

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале, что жители освобожденных населенных пунктов находятся в безопасности, а националистов ждет... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T22:13

2022-03-10T22:13

2022-03-10T22:13

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале, что жители освобожденных населенных пунктов находятся в безопасности, а националистов ждет "бесславный конец"."Жителям оказывается своевременная гуманитарная, медицинская и психологическая помощь. Защита мирного населения является одной из важнейших задач, и наши бойцы готовы охранять покой граждан ценой своих жизней", - отметил он. Кадыров добавил, что чеченские бойцы уверенно идут вперед, один за другим освобождая населенные пункты."Нашим ребятам часто приходится слышать от жителей о преступной деятельности нацбатальонов Украины, о том, как они используют граждан в качестве живого щита, устанавливают зенитно-ракетные комплексы в жилых массивах. Несомненно, каждый из них понесёт своё наказание. <...> вскоре националисты будут загнаны в угол, где их определенно ждёт бесславный конец", - отметил глава региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр