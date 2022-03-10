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Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия
Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия - РИА Новости, 10.03.2022
Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтал побывать в Великобритании, но его лишили такой возможности. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:59
2022-03-10T17:38
политика
великобритания
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
лондон
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтал побывать в Великобритании, но его лишили такой возможности.Однако теперь, признается Кадыров, этой мечте вряд ли суждено исполниться."Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше?" — с иронией спрашивает глава республики.Он осудил британские власти за недостойное поведение и посоветовал "не загонять его в угол", поскольку в сравнении с его гневом "санкции покажутся цветочками".Кадыров фигурирует в сводном списке физических и юридических лиц, против которых Великобритания ввела санкции.В последние недели Запад ввел несколько раундов новых ограничений против России, ее экономики, бизнеса и граждан из-за проводимой Москвой специальной военной операции по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html
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политика, великобритания, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), лондон
16:59 10.03.2022 (обновлено: 17:38 10.03.2022)
 
Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил Лондон за разрушение его мечты посетить Британию

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтал побывать в Великобритании, но его лишили такой возможности.

"Я лелеял эту мечту. <…> Просто побывать там. Прогуляться по Лондону, насладиться видами Темзы с Тауэрского моста, посмотреть на Биг-Бен и Букингемский дворец, побродить по Трафальгарской площади", — поделился он в своем телеграм-канале.

Однако теперь, признается Кадыров, этой мечте вряд ли суждено исполниться.
"Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше?" — с иронией спрашивает глава республики.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Кадыров заявил о "глубоком шоке" из-за действий США на Украине
Он осудил британские власти за недостойное поведение и посоветовал "не загонять его в угол", поскольку в сравнении с его гневом "санкции покажутся цветочками".
"Вы не дали сбыться мечте туриста, который хотел просто приехать и окунуться в мир Шекспира и Шерлока Холмса", — заключил глава российского региона.
Кадыров фигурирует в сводном списке физических и юридических лиц, против которых Великобритания ввела санкции.
В последние недели Запад ввел несколько раундов новых ограничений против России, ее экономики, бизнеса и граждан из-за проводимой Москвой специальной военной операции по демилитаризации Украины.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 15:02
Кадыров высказался об уходе McDonald's и Coca-Cola из России
 
ПолитикаВеликобританияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Лондон
 
 
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