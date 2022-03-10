https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777513217.html

Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия

Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия - РИА Новости, 10.03.2022

Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтал побывать в Великобритании, но его лишили такой возможности. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:59

2022-03-10T16:59

2022-03-10T17:38

политика

великобритания

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

лондон

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтал побывать в Великобритании, но его лишили такой возможности.Однако теперь, признается Кадыров, этой мечте вряд ли суждено исполниться."Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше?" — с иронией спрашивает глава республики.Он осудил британские власти за недостойное поведение и посоветовал "не загонять его в угол", поскольку в сравнении с его гневом "санкции покажутся цветочками".Кадыров фигурирует в сводном списке физических и юридических лиц, против которых Великобритания ввела санкции.В последние недели Запад ввел несколько раундов новых ограничений против России, ее экономики, бизнеса и граждан из-за проводимой Москвой специальной военной операции по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777295503.html

великобритания

лондон

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Влада Икрамова

политика, великобритания, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), лондон