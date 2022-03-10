https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777513217.html
Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия
Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия - РИА Новости, 10.03.2022
Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтал побывать в Великобритании, но его лишили такой возможности. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:59
2022-03-10T16:59
2022-03-10T17:38
политика
великобритания
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
лондон
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтал побывать в Великобритании, но его лишили такой возможности.Однако теперь, признается Кадыров, этой мечте вряд ли суждено исполниться."Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше?" — с иронией спрашивает глава республики.Он осудил британские власти за недостойное поведение и посоветовал "не загонять его в угол", поскольку в сравнении с его гневом "санкции покажутся цветочками".Кадыров фигурирует в сводном списке физических и юридических лиц, против которых Великобритания ввела санкции.В последние недели Запад ввел несколько раундов новых ограничений против России, ее экономики, бизнеса и граждан из-за проводимой Москвой специальной военной операции по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777295503.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, великобритания, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), лондон
16:59 10.03.2022 (обновлено: 17:38 10.03.2022)
Кадыров рассказал о мечте, которую разрушила Британия
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил Лондон за разрушение его мечты посетить Британию