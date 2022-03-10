Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html
Кадыров заявил о "глубоком шоке" из-за действий США на Украине
Кадыров заявил о "глубоком шоке" из-за действий США на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Кадыров заявил о "глубоком шоке" из-за действий США на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что его "глубоко шокировали" сведения о наличии финансируемых со стороны США биологических лабораторий. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T06:58
2022-03-10T06:58
обострение ситуации в днр и лнр
россия
министерство обороны сша
сша
украина
в мире
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что его "глубоко шокировали" сведения о наличии финансируемых со стороны США биологических лабораторий.Глава региона назвал "цинизмом высшей степени" и "плевком на все мировое сообщество" высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая признала наличие на территории бывшей советской республики "объектов биологических исследований" и, выразив опасения о возможном взятии их под контроль ВС России, возложила ответственность за любой инцидент с биологическим и химическим оружием на территории Украины на Москву."США являются самым настоящим агрессором, пустившим корни в большинство стран мира. Уверен, что страны, которые закроют глаза на этот чудовищный акт против человечества, также являются сообщниками американской агрессии и располагают на своих территориях лаборатории по разработке биологического оружия", — подчеркнул Кадыров.По словам политика, американское законодательство освобождает участников подобных проектов от уголовной ответственности в случае неудачных и неправомерных испытаний, и при вспышке опасных болезней на Украине из-за деятельности биолабораторий Пентагон возложил бы вину на Киев. При этом Кадыров предположил, что связанные с финансируемыми США исследованиями инциденты уже случались в стране, перечислив в общей сложности 11 вспышек различных заболеваний на территории Украины, начиная с 2008 года.Министерство обороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. Москва в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых Штатами биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220310/obvineniya-1777393550.html
https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777332018.html
россия
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Манаширов
Игорь Манаширов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны сша, сша, украина, в мире, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, киев, мария захарова, виктория нуланд, владимир путин, мид кнр
06:58 10.03.2022
 
Кадыров заявил о "глубоком шоке" из-за действий США на Украине

Глава Чечни Кадыров раскритиковал США из-за биологических лабораторий на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что его "глубоко шокировали" сведения о наличии финансируемых со стороны США биологических лабораторий.
"Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами и на которых разрабатывалось биологическое оружие", — написал Кадыров.
Глава региона назвал "цинизмом высшей степени" и "плевком на все мировое сообщество" высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая признала наличие на территории бывшей советской республики "объектов биологических исследований" и, выразив опасения о возможном взятии их под контроль ВС России, возложила ответственность за любой инцидент с биологическим и химическим оружием на территории Украины на Москву.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
06:21
Посольство призвало США свернуть работы в области военной биологии
"США являются самым настоящим агрессором, пустившим корни в большинство стран мира. Уверен, что страны, которые закроют глаза на этот чудовищный акт против человечества, также являются сообщниками американской агрессии и располагают на своих территориях лаборатории по разработке биологического оружия", — подчеркнул Кадыров.
По словам политика, американское законодательство освобождает участников подобных проектов от уголовной ответственности в случае неудачных и неправомерных испытаний, и при вспышке опасных болезней на Украине из-за деятельности биолабораторий Пентагон возложил бы вину на Киев. При этом Кадыров предположил, что связанные с финансируемыми США исследованиями инциденты уже случались в стране, перечислив в общей сложности 11 вспышек различных заболеваний на территории Украины, начиная с 2008 года.

"Вы еще считаете Штаты примером демократии и защитниками прав человека?" — заключил он.

Министерство обороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. Москва в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых Штатами биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 17:29
ГД подготовит обращение в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ по биолабораториям США на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство обороны СШАСШАУкраинаВ миреЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровКиевМария ЗахароваВиктория НуландВладимир ПутинМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала