https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html

Кадыров заявил о "глубоком шоке" из-за действий США на Украине

Кадыров заявил о "глубоком шоке" из-за действий США на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Кадыров заявил о "глубоком шоке" из-за действий США на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что его "глубоко шокировали" сведения о наличии финансируемых со стороны США биологических лабораторий. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T06:58

2022-03-10T06:58

2022-03-10T06:58

обострение ситуации в днр и лнр

россия

министерство обороны сша

сша

украина

в мире

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что его "глубоко шокировали" сведения о наличии финансируемых со стороны США биологических лабораторий.Глава региона назвал "цинизмом высшей степени" и "плевком на все мировое сообщество" высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая признала наличие на территории бывшей советской республики "объектов биологических исследований" и, выразив опасения о возможном взятии их под контроль ВС России, возложила ответственность за любой инцидент с биологическим и химическим оружием на территории Украины на Москву."США являются самым настоящим агрессором, пустившим корни в большинство стран мира. Уверен, что страны, которые закроют глаза на этот чудовищный акт против человечества, также являются сообщниками американской агрессии и располагают на своих территориях лаборатории по разработке биологического оружия", — подчеркнул Кадыров.По словам политика, американское законодательство освобождает участников подобных проектов от уголовной ответственности в случае неудачных и неправомерных испытаний, и при вспышке опасных болезней на Украине из-за деятельности биолабораторий Пентагон возложил бы вину на Киев. При этом Кадыров предположил, что связанные с финансируемыми США исследованиями инциденты уже случались в стране, перечислив в общей сложности 11 вспышек различных заболеваний на территории Украины, начиная с 2008 года.Министерство обороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. Москва в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых Штатами биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220310/obvineniya-1777393550.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777332018.html

россия

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

россия, министерство обороны сша, сша, украина, в мире, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, киев, мария захарова, виктория нуланд, владимир путин, мид кнр