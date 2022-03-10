JTI приостановит инвестиции в России
Japan Tobacco International приостановит инвестиции и маркетинговую деятельность в России
Продажа сигарет
ТОКИО, 10 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) приостановит инвестиции и маркетинговую деятельность на территории России, говорится в сообщении компании.
"JTI приостановит все новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Проблемы работы в России в настоящее время являются беспрецедентными, и JTI требуется некоторое время, чтобы оценить долгосрочные последствия ситуации, с которыми в настоящее время сталкиваются все крупные международные инвесторы в России", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в России компания владеет четырьмя заводами. Всего в российском подразделении компании работает около 4 тысяч сотрудников. Табачная компания не исключила полного закрытия производства в РФ на фоне неблагоприятной геополитической ситуации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".