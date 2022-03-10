https://ria.ru/20220310/jti-1777512934.html

JTI приостановит инвестиции в России

JTI приостановит инвестиции в России - РИА Новости, 10.03.2022

JTI приостановит инвестиции в России

Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) приостановит инвестиции и маркетинговую деятельность на территории... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:59

2022-03-10T16:59

2022-03-10T16:59

экономика

владимир путин

россия

украина

донбасс

japan tobacco inc

japan tobacco

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ТОКИО, 10 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) приостановит инвестиции и маркетинговую деятельность на территории России, говорится в сообщении компании."JTI приостановит все новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Проблемы работы в России в настоящее время являются беспрецедентными, и JTI требуется некоторое время, чтобы оценить долгосрочные последствия ситуации, с которыми в настоящее время сталкиваются все крупные международные инвесторы в России", - сказано в сообщении.Отмечается, что в России компания владеет четырьмя заводами. Всего в российском подразделении компании работает около 4 тысяч сотрудников. Табачная компания не исключила полного закрытия производства в РФ на фоне неблагоприятной геополитической ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".

https://ria.ru/20220310/lush-1777510861.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, украина, донбасс, japan tobacco inc, japan tobacco