https://ria.ru/20220310/izrail-1777392594.html

СМИ: Зеленскому не дали обратиться к израильским депутатам

СМИ: Зеленскому не дали обратиться к израильским депутатам - РИА Новости, 10.03.2022

СМИ: Зеленскому не дали обратиться к израильским депутатам

Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к парламентариям страны по поводу российской военной операции,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T05:23

2022-03-10T05:23

2022-03-10T05:23

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к парламентариям страны по поводу российской военной операции, отказавшись собирать для этого специальное заседание, сообщает Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.По информации издания, посол Украины в стране в среду, на которую пришелся последний день законодательной сессии, передал Леви официальный запрос на видеообращение Зеленского к израильским депутатам.Спикер кнессета в письменном ответе послу заявил, что для него "было бы честью" организовать выступление Зеленского, но, сославшись на перерыв в заседаниях и "отсутствие многих членов кнессета в здании", предложил провести Киеву лишь частное общение украинского лидера с депутатами через Zoom, пишет портал.Перед тем как ответить представителю Киева, Леви проконсультировался с МИД Израиля. Дипломаты заверили спикера, что в ведомстве не возражают против такого вида контакта Зеленского с израильскими депутатами, утверждает издание со ссылкой на помощников политика.Посол Украины отказался комментировать эту ситуацию порталу.Издание подчеркивает особую важность неудавшейся возможности обратиться к Кнессету для Зеленского, которого автор материала называет "одним из немногих мировых лидеров-евреев за пределами Израиля". Портал указывает, что глава Украины пытается заручиться поддержкой для противодействия российской спецоперации, но звонок через Zoom представлял для него намного меньше возможностей.Издание также сообщает, что после публикаций в прессе Леви объяснил случившееся планами ремонта здания кнессета на следующей неделе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777315007.html

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777213104.html

https://ria.ru/20220306/bennet-1776909722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, украина, кнессет израиля, мид израиля‎, владимир зеленский, израиль, владимир путин, киев