Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/izrail-1777392594.html
СМИ: Зеленскому не дали обратиться к израильским депутатам
СМИ: Зеленскому не дали обратиться к израильским депутатам - РИА Новости, 10.03.2022
СМИ: Зеленскому не дали обратиться к израильским депутатам
Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к парламентариям страны по поводу российской военной операции,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T05:23
2022-03-10T05:23
в мире
россия
украина
кнессет израиля
мид израиля‎
владимир зеленский
израиль
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_db9a780cdafbad0e7d6352f3488ce9ea.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к парламентариям страны по поводу российской военной операции, отказавшись собирать для этого специальное заседание, сообщает Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.По информации издания, посол Украины в стране в среду, на которую пришелся последний день законодательной сессии, передал Леви официальный запрос на видеообращение Зеленского к израильским депутатам.Спикер кнессета в письменном ответе послу заявил, что для него "было бы честью" организовать выступление Зеленского, но, сославшись на перерыв в заседаниях и "отсутствие многих членов кнессета в здании", предложил провести Киеву лишь частное общение украинского лидера с депутатами через Zoom, пишет портал.Перед тем как ответить представителю Киева, Леви проконсультировался с МИД Израиля. Дипломаты заверили спикера, что в ведомстве не возражают против такого вида контакта Зеленского с израильскими депутатами, утверждает издание со ссылкой на помощников политика.Посол Украины отказался комментировать эту ситуацию порталу.Издание подчеркивает особую важность неудавшейся возможности обратиться к Кнессету для Зеленского, которого автор материала называет "одним из немногих мировых лидеров-евреев за пределами Израиля". Портал указывает, что глава Украины пытается заручиться поддержкой для противодействия российской спецоперации, но звонок через Zoom представлял для него намного меньше возможностей.Издание также сообщает, что после публикаций в прессе Леви объяснил случившееся планами ремонта здания кнессета на следующей неделе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777315007.html
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777213104.html
https://ria.ru/20220306/bennet-1776909722.html
россия
украина
израиль
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Манаширов
Игорь Манаширов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_756cc74f81351a30cc1a344d4b0a5ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, кнессет израиля, мид израиля‎, владимир зеленский, израиль, владимир путин, киев
05:23 10.03.2022
 
СМИ: Зеленскому не дали обратиться к израильским депутатам

Axios: спикер кнессета Израиля Леви не дал Зеленскому обратиться к депутатам по поводу РФ

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к парламентариям страны по поводу российской военной операции, отказавшись собирать для этого специальное заседание, сообщает Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.
По информации издания, посол Украины в стране в среду, на которую пришелся последний день законодательной сессии, передал Леви официальный запрос на видеообращение Зеленского к израильским депутатам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 16:30
В офисе Зеленского заявили, что на его жизнь покушались больше десяти раз
Спикер кнессета в письменном ответе послу заявил, что для него "было бы честью" организовать выступление Зеленского, но, сославшись на перерыв в заседаниях и "отсутствие многих членов кнессета в здании", предложил провести Киеву лишь частное общение украинского лидера с депутатами через Zoom, пишет портал.
Перед тем как ответить представителю Киева, Леви проконсультировался с МИД Израиля. Дипломаты заверили спикера, что в ведомстве не возражают против такого вида контакта Зеленского с израильскими депутатами, утверждает издание со ссылкой на помощников политика.

"Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom", — приводит издание слова неназванного израильского чиновника.

Посол Украины отказался комментировать эту ситуацию порталу.
Издание подчеркивает особую важность неудавшейся возможности обратиться к Кнессету для Зеленского, которого автор материала называет "одним из немногих мировых лидеров-евреев за пределами Израиля". Портал указывает, что глава Украины пытается заручиться поддержкой для противодействия российской спецоперации, но звонок через Zoom представлял для него намного меньше возможностей.
Противотанковые конструкции в центре Киева - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 06:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: украинские власти готовы согласиться на нейтральный статус страны
Издание также сообщает, что после публикаций в прессе Леви объяснил случившееся планами ремонта здания кнессета на следующей неделе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 12:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским
 
В миреРоссияУкраинаКнессет ИзраиляМИД Израиля‎Владимир ЗеленскийИзраильВладимир ПутинКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала