https://ria.ru/20220310/italy-1777419176.html

Минкультуры Италии приостановило мероприятия с участием музеев из России

Минкультуры Италии приостановило мероприятия с участием музеев из России - РИА Новости, 10.03.2022

Минкультуры Италии приостановило мероприятия с участием музеев из России

Все мероприятия, связанные с перекрестным Годом музеев России и Италии, приостановлены, говорится в распространенном в среду циркуляре итальянского министерства РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:35

2022-03-10T11:35

2022-03-10T11:40

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РИМ, 10 мар — РИА Новости. Все мероприятия, связанные с перекрестным Годом музеев России и Италии, приостановлены, говорится в распространенном в среду циркуляре итальянского министерства культуры.Церемония открытия перекрестного Года музеев состоялась 30 сентября в Милане в формате музейного саммита с участием министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и ее итальянского коллеги Дарио Франческини. Как сообщил РИА Новости в феврале посол России в Италии Сергей Разов, по этой инициативе были запланированы более 30 мероприятий, в том числе обмены выставками и другие проекты между ведущими музеями наших стран, а также между учреждениями культуры из малых городов.В циркуляре Минкультуры Италии указывается, что решение о приостановке всех мероприятий, связанных с перекрестным Годом музеев, вступает в силу немедленно. В документе говорится также, что приостанавливается "деятельность по продвижению культуры соответствующих институтов и региональных дирекций музеев с Российской Федерацией с последующим отзывом всех административных актов, касающихся любой формы партнерства и имеющего место сотрудничества".Ранее министр Франческини поддержал решение ряда крупных национальных учреждений культуры и искусства, которые прекратили сотрудничество с российскими представителями в связи с ситуацией на Украине. Одними из первых на такой шаг пошло руководство миланского театра "Ла Скала", отказавшееся продолжать сотрудничество с дирижером Валерием Гергиевым, и организаторы международной выставки искусства и дизайна – Миланской триеннале. Позднее аналогичные решения приняли руководители Венецианской биеннале, Международной ярмарки детской книги в Болонье и ряда других культурных форумов Италии.

https://ria.ru/20220301/opera-1775846041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дарио франческини, ольга любимова, сергей разов, милан, россия, италия, ла скала, валерий гергиев, выставки