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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220310/italy-1777419176.html
Минкультуры Италии приостановило мероприятия с участием музеев из России
Минкультуры Италии приостановило мероприятия с участием музеев из России - РИА Новости, 10.03.2022
Минкультуры Италии приостановило мероприятия с участием музеев из России
Все мероприятия, связанные с перекрестным Годом музеев России и Италии, приостановлены, говорится в распространенном в среду циркуляре итальянского министерства РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:35
2022-03-10T11:40
культура
новости культуры
дарио франческини
ольга любимова
сергей разов
милан
россия
италия
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РИМ, 10 мар — РИА Новости. Все мероприятия, связанные с перекрестным Годом музеев России и Италии, приостановлены, говорится в распространенном в среду циркуляре итальянского министерства культуры.Церемония открытия перекрестного Года музеев состоялась 30 сентября в Милане в формате музейного саммита с участием министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и ее итальянского коллеги Дарио Франческини. Как сообщил РИА Новости в феврале посол России в Италии Сергей Разов, по этой инициативе были запланированы более 30 мероприятий, в том числе обмены выставками и другие проекты между ведущими музеями наших стран, а также между учреждениями культуры из малых городов.В циркуляре Минкультуры Италии указывается, что решение о приостановке всех мероприятий, связанных с перекрестным Годом музеев, вступает в силу немедленно. В документе говорится также, что приостанавливается "деятельность по продвижению культуры соответствующих институтов и региональных дирекций музеев с Российской Федерацией с последующим отзывом всех административных актов, касающихся любой формы партнерства и имеющего место сотрудничества".Ранее министр Франческини поддержал решение ряда крупных национальных учреждений культуры и искусства, которые прекратили сотрудничество с российскими представителями в связи с ситуацией на Украине. Одними из первых на такой шаг пошло руководство миланского театра "Ла Скала", отказавшееся продолжать сотрудничество с дирижером Валерием Гергиевым, и организаторы международной выставки искусства и дизайна – Миланской триеннале. Позднее аналогичные решения приняли руководители Венецианской биеннале, Международной ярмарки детской книги в Болонье и ряда других культурных форумов Италии.
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новости культуры, дарио франческини, ольга любимова, сергей разов, милан, россия, италия, ла скала, валерий гергиев, выставки
11:35 10.03.2022 (обновлено: 11:40 10.03.2022)
 
Минкультуры Италии приостановило мероприятия с участием музеев из России

Минкультуры Италии приостановило все мероприятия перекрестного Года музеев с Россией

CC0 / Wilson Delgado / Министерство культуры Италии
Министерство культуры Италии - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
CC0 / Wilson Delgado /
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РИМ, 10 мар — РИА Новости. Все мероприятия, связанные с перекрестным Годом музеев России и Италии, приостановлены, говорится в распространенном в среду циркуляре итальянского министерства культуры.
Церемония открытия перекрестного Года музеев состоялась 30 сентября в Милане в формате музейного саммита с участием министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и ее итальянского коллеги Дарио Франческини. Как сообщил РИА Новости в феврале посол России в Италии Сергей Разов, по этой инициативе были запланированы более 30 мероприятий, в том числе обмены выставками и другие проекты между ведущими музеями наших стран, а также между учреждениями культуры из малых городов.
В циркуляре Минкультуры Италии указывается, что решение о приостановке всех мероприятий, связанных с перекрестным Годом музеев, вступает в силу немедленно. В документе говорится также, что приостанавливается "деятельность по продвижению культуры соответствующих институтов и региональных дирекций музеев с Российской Федерацией с последующим отзывом всех административных актов, касающихся любой формы партнерства и имеющего место сотрудничества".
Ранее министр Франческини поддержал решение ряда крупных национальных учреждений культуры и искусства, которые прекратили сотрудничество с российскими представителями в связи с ситуацией на Украине. Одними из первых на такой шаг пошло руководство миланского театра "Ла Скала", отказавшееся продолжать сотрудничество с дирижером Валерием Гергиевым, и организаторы международной выставки искусства и дизайна – Миланской триеннале. Позднее аналогичные решения приняли руководители Венецианской биеннале, Международной ярмарки детской книги в Болонье и ряда других культурных форумов Италии.
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КультураНовости культурыДарио ФранческиниОльга ЛюбимоваСергей РазовМиланРоссияИталияЛа СкалаВалерий ГергиевВыставки
 
 
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