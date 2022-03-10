https://ria.ru/20220310/it-giganty-1777424456.html

В ГД внесли проект о штрафах для IT-гигантов за работу без филиала в России

В ГД внесли проект о штрафах для IT-гигантов за работу без филиала в России - РИА Новости, 10.03.2022

В ГД внесли проект о штрафах для IT-гигантов за работу без филиала в России

Депутаты от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:10

2022-03-10T11:10

2022-03-10T15:45

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутаты от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов за неисполнение норм закона "о приземлении". В частности, предусматривается штраф в размере до одной десятой общего размера суммы выручки за их работу в Российской Федерации без создания филиала или открытия официальных представительств в стране, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.Изменения вносятся в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.Согласно тексту законопроекта, осуществление деятельности владельцами крупных информационных ресурсов на территории России без размещения на его информационном ресурсе электронной формы обратной связи, без регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, без создания филиала, открытия представительства или учреждения российского юридического лица влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, на юридических лиц — от 1/15 до одной десятой совокупного размера суммы выручки.При этом за повторное нарушение предусматривается административный штраф на граждан в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, на должностных лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей, на юридических лиц — от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы выручки.Также за неисполнение обязанности установить программу для электронных вычислительных машин для определения количества российских пользователей интернет-ресурсом размер административного штрафа будет составлять до одного миллиона рублей.Кроме того, законопроектом предлагается ввести ответственность операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей за неисполнение обязанностей, предусмотренных "о приземлении" в рамках механизма реализации мер понуждения. Так, за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе компании, не исполняющими закон, будут подвергаться административному штраф в размере до пяти миллионов рублей.В случае непредставления или несвоевременного представления провайдером хостинга данных, позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного лица, на него будет налагаться административный штраф до 300 тысяч рублей.Рекламодатели за распространение рекламы на информационном ресурсе компании, а также за распространение рекламы на информационном ресурсе компании, которая не исполняет закон "о приземлении", будут наказываться административным штрафом в размере до трех миллионов рублей."Долгое время мы выступали за диалог с иностранными IT-компаниями. Мы шли на компромиссы, понимая, что цифровой мир — это новая реальность и что здесь нормы и правила должны формироваться совместными усилиями. При этом мы должны обеспечить защиту цифровых прав граждан. Последние события показали, что заявления IT-гигантов, что они вне политики, — это фейк. Абсолютно правомерным становится разговор с бигтехом не в формате уговоров, а строго в рамках законодательных норм", — отметил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Александр Хинштейн.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT- гигантов — компании должны в том числе создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в Российской Федерации создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Первыми подобные представительства открыли в России американский Apple и стриминговый сервис Spotify. Ранее во вторник стало известно, что документы о создании российского юрлица в рамках закона о "приземлении" в Роскомнадзор предоставил мессенджер Viber, процесс создания локального офиса в России также запустил TikTok.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в Российской Федерации: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.

https://ria.ru/20220209/sovfed-1771882452.html

https://ria.ru/20220205/prizemlenie-1771206341.html

https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html

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Ольга Маркова

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество, александр хинштейн, facebook, whatsapp inc., viber, telegram (приложение)