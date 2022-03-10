https://ria.ru/20220310/istrebiteli-1777381376.html

В Пентагоне не поддерживают передачу Польшей истребителей Украине

В Пентагоне не поддерживают передачу Польшей истребителей Украине - РИА Новости, 10.03.2022

В Пентагоне не поддерживают передачу Польшей истребителей Украине

США не поддерживают передачу польских истребителей Украине, считая, что такой шаг увеличивает вероятность втягивания НАТО в конфликт с Россией, заявил... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:01

2022-03-10T00:01

2022-03-10T00:20

сша

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. США не поддерживают передачу польских истребителей Украине, считая, что такой шаг увеличивает вероятность втягивания НАТО в конфликт с Россией, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.По его словам, министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с польским коллегой Мариушем Блащаком высказал американскую позицию в отношении планов переправки украинским военным нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства.Польша собиралась переправить истребители на американскую авиабазу в Германии с тем, чтобы США сами распорядились их судьбой. По словам Кирби, разведывательное сообщество США заключило, что передача МиГ-29 может быть истолкована как эскалационный шаг и повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны, повышая втягивания НАТО в конфликт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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