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Подопытных птиц из Херсонского заповедника отловили на территории России
Подопытных птиц из Херсонского заповедника отловили на территории России - РИА Новости, 10.03.2022
Подопытных птиц из Херсонского заповедника отловили на территории России
Национальная академия аграрных наук (НААН) Украины сотрудничала с управлением минобороны США по снижению угрозы в рамках ряда проектов, в том числе по изучению... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:49
2022-03-10T17:09
в мире
украина
россия
сша
херсонская область
воронежская область
ивановская область
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Национальная академия аграрных наук (НААН) Украины сотрудничала с управлением минобороны США по снижению угрозы в рамках ряда проектов, в том числе по изучению инфекций у перелетных птиц, следует из документов, обнародованных Министерством обороны РФ.С участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов."Объем финансирования 1,6 млн $. Срок реализации: 2018-2020 годы", - отмечается в презентации.В числе опубликованных документов - письмо, направленное академиком-секретарем отделения ветеринарной медицины НААН, членом-корреспондентом НААН Николаем Мандигрой в американское агентство по снижению угроз, программу уменьшения биологической опасности, менеджеру международных проектов на Украине Бренду Сигелю.Как писал Мандигра, в НААН были подготовлены короткие описания пяти проектных предложений, "внимание которых сосредоточено на изучении особо опасных микроорганизмов".В числе этих предложений обозначен "региональный мониторинг развивающихся заболеваний пернатых (птичий грипп, болезнь Ньюкасла) у мигрирующих птиц в евразийском миграционном коридоре, характеристики патогенов".В проекте использовались такие птицы, как лебедь-шипун, баклан, утка, гусь и т.д. Во время весенней миграции часть птиц мигрировала на северо-восток на максимальную дистанцию 2000 км, некоторые птицы преодолевали дистанцию за 3-4 дня.Окольцованных птиц, выпущенных в ходе биоисследований из Херсонского заповедника с Украины, отловили в 2021 году в Ивановской и Воронежской областях.Согласно протоколу отлова птиц в России, выпущенных из Херсонского биосферного заповедника "Аскания-Нова", 15 мая 2019 года в заповеднике окольцевали взрослого самца кряквы (номер кольца Kiev T-003062). Он был найден и застрелен 16 апреля 2021 года в населенном пункте Макаровка Лукского района Ивановской области РФ. Позднее, 7 февраля 2020 года, в Херсонском биосферном заповеднике также окольцевали взрослого самца кряквы (номер кольца Kiev T-003459). Его нашли и застрелили 2 апреля 2021 года в Бутурлиновском районе Воронежской области РФ. В обоих случаях "кольцо не прислано", указывалось в протоколе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777428713.html
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60
353
60
Минобороны РФ рассказало, что изучали США и их союзники в лабораториях Украины
С участием лабораторий Украины создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов По его словам, МО РФ продолжает изучать материалы по военно-биологическим программам США и их союзников по НАТО на Украине. Генерал, в частности, отметил, что "полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины".
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в мире, украина, россия, сша, херсонская область , воронежская область, ивановская область
16:49 10.03.2022 (обновлено: 17:09 10.03.2022)
 
Подопытных птиц из Херсонского заповедника отловили на территории России

Минобороны: выпущенных для исследований птиц из Херсонского заповедника отловили в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУтки в пруду
Утки в пруду - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Национальная академия аграрных наук (НААН) Украины сотрудничала с управлением минобороны США по снижению угрозы в рамках ряда проектов, в том числе по изучению инфекций у перелетных птиц, следует из документов, обнародованных Министерством обороны РФ.
С участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"Объем финансирования 1,6 млн $. Срок реализации: 2018-2020 годы", - отмечается в презентации.
В числе опубликованных документов - письмо, направленное академиком-секретарем отделения ветеринарной медицины НААН, членом-корреспондентом НААН Николаем Мандигрой в американское агентство по снижению угроз, программу уменьшения биологической опасности, менеджеру международных проектов на Украине Бренду Сигелю.
Как писал Мандигра, в НААН были подготовлены короткие описания пяти проектных предложений, "внимание которых сосредоточено на изучении особо опасных микроорганизмов".
В числе этих предложений обозначен "региональный мониторинг развивающихся заболеваний пернатых (птичий грипп, болезнь Ньюкасла) у мигрирующих птиц в евразийском миграционном коридоре, характеристики патогенов".
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В проекте использовались такие птицы, как лебедь-шипун, баклан, утка, гусь и т.д. Во время весенней миграции часть птиц мигрировала на северо-восток на максимальную дистанцию 2000 км, некоторые птицы преодолевали дистанцию за 3-4 дня.
Окольцованных птиц, выпущенных в ходе биоисследований из Херсонского заповедника с Украины, отловили в 2021 году в Ивановской и Воронежской областях.
Согласно протоколу отлова птиц в России, выпущенных из Херсонского биосферного заповедника "Аскания-Нова", 15 мая 2019 года в заповеднике окольцевали взрослого самца кряквы (номер кольца Kiev T-003062). Он был найден и застрелен 16 апреля 2021 года в населенном пункте Макаровка Лукского района Ивановской области РФ. Позднее, 7 февраля 2020 года, в Херсонском биосферном заповеднике также окольцевали взрослого самца кряквы (номер кольца Kiev T-003459). Его нашли и застрелили 2 апреля 2021 года в Бутурлиновском районе Воронежской области РФ. В обоих случаях "кольцо не прислано", указывалось в протоколе.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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