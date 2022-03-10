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https://ria.ru/20220310/investitsii-1777492017.html
Правительство внесло в Госдуму проект о расширении возможностей инвесторов
Правительство внесло в Госдуму проект о расширении возможностей инвесторов - РИА Новости, 10.03.2022
Правительство внесло в Госдуму проект о расширении возможностей инвесторов
Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:47
2022-03-10T15:47
экономика
госдума рф
инвестиции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство предложило расширить возможности инвесторов в рамках применения инструмента специальных инвестиционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0). Такой законопроект внесен в Госдуму. Это часть нового комплекса мер по повышению устойчивости экономики и поддержке промышленности", - говорится в сообщении.Изменения в федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" предусматривают возобновление механизма СПИК 1.0, а также возможность пересмотра условий действующих контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет."Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если ограничительные меры со стороны зарубежных партнёров повлияли на реализацию инвестиционных проектов", - отмечают в кабмине.Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлечь крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.
https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777437042.html
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экономика, госдума рф, инвестиции, санкции в отношении россии
15:47 10.03.2022
 
Правительство внесло в Госдуму проект о расширении возможностей инвесторов

Правительство внесло в Госдуму проект о расширении возможностей инвесторов в рамках СПИК

© Depositphotos / Dmitriy ShironosovПланшетный компьютер с финансовыми данными
Планшетный компьютер с финансовыми данными - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
Планшетный компьютер с финансовыми данными
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство предложило расширить возможности инвесторов в рамках применения инструмента специальных инвестиционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0). Такой законопроект внесен в Госдуму. Это часть нового комплекса мер по повышению устойчивости экономики и поддержке промышленности", - говорится в сообщении.
Изменения в федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" предусматривают возобновление механизма СПИК 1.0, а также возможность пересмотра условий действующих контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет.
"Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если ограничительные меры со стороны зарубежных партнёров повлияли на реализацию инвестиционных проектов", - отмечают в кабмине.
Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлечь крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.
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ЭкономикаГосдума РФинвестицииСанкции в отношении России
 
 
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