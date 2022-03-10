https://ria.ru/20220310/investitsii-1777492017.html

Правительство внесло в Госдуму проект о расширении возможностей инвесторов

Правительство внесло в Госдуму проект о расширении возможностей инвесторов - РИА Новости, 10.03.2022

Правительство внесло в Госдуму проект о расширении возможностей инвесторов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:47

2022-03-10T15:47

2022-03-10T15:47

экономика

госдума рф

инвестиции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство предложило расширить возможности инвесторов в рамках применения инструмента специальных инвестиционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0). Такой законопроект внесен в Госдуму. Это часть нового комплекса мер по повышению устойчивости экономики и поддержке промышленности", - говорится в сообщении.Изменения в федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" предусматривают возобновление механизма СПИК 1.0, а также возможность пересмотра условий действующих контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет."Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если ограничительные меры со стороны зарубежных партнёров повлияли на реализацию инвестиционных проектов", - отмечают в кабмине.Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлечь крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.

https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777437042.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, госдума рф, инвестиции, санкции в отношении россии