https://ria.ru/20220310/interpol-1777570926.html

Интерпол изменит процедуру приема запросов от России

Интерпол изменит процедуру приема запросов от России - РИА Новости, 10.03.2022

Интерпол изменит процедуру приема запросов от России

Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:33

2022-03-10T23:33

2022-03-10T23:45

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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми, говорится в заявлении организации."На политическом уровне прозвучали призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно с этим руководители правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркнув серьезные проблемы безопасности в случае прекращения обмена информацией", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудничество с Россией продолжится, однако теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола."Только в том случае, если передача запроса будет признана соответствующей, Генеральный секретариат распространит его среди стран-членов", - сообщили в ведомстве.Там отметили, что Интерпол создан для обеспечения максимально широкого сотрудничества правоохранительных органов, в том числе между странами, с которыми не существует дипломатических отношений."До тех пор, пока сеть Интерпола может помочь в спасении хоть одной жертвы жестокого обращения с детьми, предотвращении одного террористического акта или идентификации одного пропавшего без вести, она обязана обеспечивать, чтобы каналы связи оставались открытыми", - добавили в организации.Ранее в Интерполе РИА Новости сообщили, что только Генеральная ассамблея организации может принимать решения о членстве в ней, в том числе об исключении. Ассамблея собирается раз в год. В прошлом году она прошла в ноябре в Стамбуле, в этом году встреча будет в Нью-Йорке, но ее дата пока не объявлена.

https://ria.ru/20220310/psaki-1777561762.html

https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777558592.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, интерпол, украина