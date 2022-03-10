Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/interpol-1777570926.html
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России - РИА Новости, 10.03.2022
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России
Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:33
2022-03-10T23:45
в мире
россия
интерпол
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153331/82/1533318226_0:345:6632:4075_1920x0_80_0_0_7964fb13432801154556954e166b66e7.jpg
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми, говорится в заявлении организации."На политическом уровне прозвучали призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно с этим руководители правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркнув серьезные проблемы безопасности в случае прекращения обмена информацией", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудничество с Россией продолжится, однако теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола."Только в том случае, если передача запроса будет признана соответствующей, Генеральный секретариат распространит его среди стран-членов", - сообщили в ведомстве.Там отметили, что Интерпол создан для обеспечения максимально широкого сотрудничества правоохранительных органов, в том числе между странами, с которыми не существует дипломатических отношений."До тех пор, пока сеть Интерпола может помочь в спасении хоть одной жертвы жестокого обращения с детьми, предотвращении одного террористического акта или идентификации одного пропавшего без вести, она обязана обеспечивать, чтобы каналы связи оставались открытыми", - добавили в организации.Ранее в Интерполе РИА Новости сообщили, что только Генеральная ассамблея организации может принимать решения о членстве в ней, в том числе об исключении. Ассамблея собирается раз в год. В прошлом году она прошла в ноябре в Стамбуле, в этом году встреча будет в Нью-Йорке, но ее дата пока не объявлена.
https://ria.ru/20220310/psaki-1777561762.html
https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777558592.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153331/82/1533318226_369:0:6262:4420_1920x0_80_0_0_8fe2ab411c8f54cef9fc5763d84bb763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, интерпол, украина
23:33 10.03.2022 (обновлено: 23:45 10.03.2022)
 
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России

Интерпол изменит процедуру приема запросов от России, но оставит каналы связи открытыми

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми, говорится в заявлении организации.
"На политическом уровне прозвучали призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно с этим руководители правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркнув серьезные проблемы безопасности в случае прекращения обмена информацией", - говорится в сообщении.
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 21:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине
Отмечается, что сотрудничество с Россией продолжится, однако теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.
"Только в том случае, если передача запроса будет признана соответствующей, Генеральный секретариат распространит его среди стран-членов", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что Интерпол создан для обеспечения максимально широкого сотрудничества правоохранительных органов, в том числе между странами, с которыми не существует дипломатических отношений.
бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 21:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Китае призвали США рассказать о своих лабораториях на Украине
"До тех пор, пока сеть Интерпола может помочь в спасении хоть одной жертвы жестокого обращения с детьми, предотвращении одного террористического акта или идентификации одного пропавшего без вести, она обязана обеспечивать, чтобы каналы связи оставались открытыми", - добавили в организации.
Ранее в Интерполе РИА Новости сообщили, что только Генеральная ассамблея организации может принимать решения о членстве в ней, в том числе об исключении. Ассамблея собирается раз в год. В прошлом году она прошла в ноябре в Стамбуле, в этом году встреча будет в Нью-Йорке, но ее дата пока не объявлена.
 
В миреРоссияИнтерполУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала