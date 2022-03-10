https://ria.ru/20220310/interpol-1777570926.html
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России - РИА Новости, 10.03.2022
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России
Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:33
2022-03-10T23:33
2022-03-10T23:45
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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми, говорится в заявлении организации."На политическом уровне прозвучали призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно с этим руководители правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркнув серьезные проблемы безопасности в случае прекращения обмена информацией", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудничество с Россией продолжится, однако теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола."Только в том случае, если передача запроса будет признана соответствующей, Генеральный секретариат распространит его среди стран-членов", - сообщили в ведомстве.Там отметили, что Интерпол создан для обеспечения максимально широкого сотрудничества правоохранительных органов, в том числе между странами, с которыми не существует дипломатических отношений."До тех пор, пока сеть Интерпола может помочь в спасении хоть одной жертвы жестокого обращения с детьми, предотвращении одного террористического акта или идентификации одного пропавшего без вести, она обязана обеспечивать, чтобы каналы связи оставались открытыми", - добавили в организации.Ранее в Интерполе РИА Новости сообщили, что только Генеральная ассамблея организации может принимать решения о членстве в ней, в том числе об исключении. Ассамблея собирается раз в год. В прошлом году она прошла в ноябре в Стамбуле, в этом году встреча будет в Нью-Йорке, но ее дата пока не объявлена.
https://ria.ru/20220310/psaki-1777561762.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, интерпол, украина
23:33 10.03.2022 (обновлено: 23:45 10.03.2022)
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России
Интерпол изменит процедуру приема запросов от России, но оставит каналы связи открытыми
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми, говорится в заявлении организации.
"На политическом уровне прозвучали призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола
. Параллельно с этим руководители правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией
через Интерпол, подчеркнув серьезные проблемы безопасности в случае прекращения обмена информацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудничество с Россией продолжится, однако теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.
"Только в том случае, если передача запроса будет признана соответствующей, Генеральный секретариат распространит его среди стран-членов", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что Интерпол создан для обеспечения максимально широкого сотрудничества правоохранительных органов, в том числе между странами, с которыми не существует дипломатических отношений.
"До тех пор, пока сеть Интерпола может помочь в спасении хоть одной жертвы жестокого обращения с детьми, предотвращении одного террористического акта или идентификации одного пропавшего без вести, она обязана обеспечивать, чтобы каналы связи оставались открытыми", - добавили в организации.
Ранее в Интерполе РИА Новости сообщили, что только Генеральная ассамблея организации может принимать решения о членстве в ней, в том числе об исключении. Ассамблея собирается раз в год. В прошлом году она прошла в ноябре в Стамбуле
, в этом году встреча будет в Нью-Йорке
, но ее дата пока не объявлена.