https://ria.ru/20220310/insulin-1777429836.html
Производители инсулина продолжат работать в России
Производители инсулина продолжат работать в России - РИА Новости, 10.03.2022
Производители инсулина продолжат работать в России
Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили, что продолжат поставлять свою продукцию в Россию, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:32
2022-03-10T11:32
2022-03-10T13:16
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
экономика
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили, что продолжат поставлять свою продукцию в Россию, сообщила пресс-служба Минздрава."Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану", — добавили в ведомстве.Вопросы лекарственного обеспечения остаются приоритетными и находятся на постоянном контроле профильных ведомств, подчеркивается в релизе.По информации Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как "Новорапид", "Фиасп", "Хумалог" на российских складах производителей и дистрибьютеров, а также в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в 2021 году.
https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), экономика, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
11:32 10.03.2022 (обновлено: 13:16 10.03.2022)
Производители инсулина продолжат работать в России
Минздрав: производители инсулина письменно подтвердили продолжение работы в России