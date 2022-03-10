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Производители инсулина продолжат работать в России
Производители инсулина продолжат работать в России - РИА Новости, 10.03.2022
Производители инсулина продолжат работать в России
Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили, что продолжат поставлять свою продукцию в Россию, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:32
2022-03-10T13:16
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
экономика
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили, что продолжат поставлять свою продукцию в Россию, сообщила пресс-служба Минздрава."Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану", — добавили в ведомстве.Вопросы лекарственного обеспечения остаются приоритетными и находятся на постоянном контроле профильных ведомств, подчеркивается в релизе.По информации Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как "Новорапид", "Фиасп", "Хумалог" на российских складах производителей и дистрибьютеров, а также в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в 2021 году.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), экономика, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
11:32 10.03.2022 (обновлено: 13:16 10.03.2022)
 
Производители инсулина продолжат работать в России

Минздрав: производители инсулина письменно подтвердили продолжение работы в России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ цехе по производству генно-инженерного инсулина
В цехе по производству генно-инженерного инсулина - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В цехе по производству генно-инженерного инсулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили, что продолжат поставлять свою продукцию в Россию, сообщила пресс-служба Минздрава.
"Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану", — добавили в ведомстве.
Вопросы лекарственного обеспечения остаются приоритетными и находятся на постоянном контроле профильных ведомств, подчеркивается в релизе.
По информации Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как "Новорапид", "Фиасп", "Хумалог" на российских складах производителей и дистрибьютеров, а также в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в 2021 году.
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