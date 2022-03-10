https://ria.ru/20220310/insulin-1777429836.html

Производители инсулина продолжат работать в России

Производители инсулина продолжат работать в России - РИА Новости, 10.03.2022

Производители инсулина продолжат работать в России

Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили, что продолжат поставлять свою продукцию в Россию, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:32

2022-03-10T11:32

2022-03-10T13:16

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

экономика

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили, что продолжат поставлять свою продукцию в Россию, сообщила пресс-служба Минздрава."Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану", — добавили в ведомстве.Вопросы лекарственного обеспечения остаются приоритетными и находятся на постоянном контроле профильных ведомств, подчеркивается в релизе.По информации Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как "Новорапид", "Фиасп", "Хумалог" на российских складах производителей и дистрибьютеров, а также в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в 2021 году.

https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), экономика, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)