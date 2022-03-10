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ВС России уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины
ВС России уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 10.03.2022
ВС России уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:34
2022-03-10T19:34
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов", - сообщил Конашенков.Генерал уточнил, что за сутки оперативно-тактической авиацией России поражено 68 объектов, в том числе два объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса "Оса".Он добавил, что российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У"."Всего с начала операции потери силовых структур Украины составили: 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники", - рассказал Конашенков.
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россия, украина, в мире
19:34 10.03.2022
 
ВС России уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины с начала операции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов", - сообщил Конашенков.
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Генерал уточнил, что за сутки оперативно-тактической авиацией России поражено 68 объектов, в том числе два объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса "Оса".
Он добавил, что российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".
"Всего с начала операции потери силовых структур Украины составили: 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники", - рассказал Конашенков.
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