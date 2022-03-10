https://ria.ru/20220310/infrastruktura-1777549928.html

ВС России уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины

ВС России уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 10.03.2022

ВС России уничтожили 2998 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:34

2022-03-10T19:34

2022-03-10T19:34

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов", - сообщил Конашенков.Генерал уточнил, что за сутки оперативно-тактической авиацией России поражено 68 объектов, в том числе два объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса "Оса".Он добавил, что российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У"."Всего с начала операции потери силовых структур Украины составили: 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники", - рассказал Конашенков.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777480996.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире