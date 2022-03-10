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Аналитики ожидают возвращения российской экономики к росту в 2023 году
Аналитики ожидают возвращения российской экономики к росту в 2023 году - РИА Новости, 11.03.2022
Аналитики ожидают возвращения российской экономики к росту в 2023 году
Инфляция в России к концу года достигнет 20 процентов, а ВВП сократится на восемь процентов, но уже в следующем году экономика начнет расти, считают опрошенные... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-10T23:23
2022-03-11T00:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Инфляция в России к концу года достигнет 20 процентов, а ВВП сократится на восемь процентов, но уже в следующем году экономика начнет расти, считают опрошенные ЦБ эксперты.Согласно результатам макроэкономического опроса профессиональных аналитиков, который провел Банк России, в 2023 году инфляция опустится до восьми процентов, а в 2024-м замедлится до 4,8 процента.Ставка ЦБ к концу года с нынешних 20 процентов снизится до 18,9 процента, к концу 2023 года — до 14,1, а к концу 2024 года — до 7,8 процента.При этом темпы роста номинальной зарплаты в 2022 и 2023 годах составят по 9,5 процента, а в 2024 — 6,8 процента.Курс доллара в среднем за текущий год будет на уровне 110 рублей, в 2023 году — 118,4 рубля, а в 2024 — 120 рублей.После спада ВВП в этом году на восемь процентов темпы роста экономики выйдут в плюс и составят один процент, в 2024-м — 1,5 процента.Как рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин, комментируя результаты опроса, "значительный пересмотр консенсус-оценок отражает кардинальное изменение экономических условий", которое произошло за последние недели."Высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, в свою очередь, обусловили весьма широкий разброс оценок", — добавил он.По словам Заботкина, меры, которые принимает Центробанк и правительство, направлены на ограничение масштабов экономического спада и предотвращение продолжительного периода высокой инфляции.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция
23:23 10.03.2022 (обновлено: 00:00 11.03.2022)
 
Аналитики ожидают возвращения российской экономики к росту в 2023 году

Эксперты: после спада ВВП на 8% экономика России вернется к росту в 2023 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Инфляция в России к концу года достигнет 20 процентов, а ВВП сократится на восемь процентов, но уже в следующем году экономика начнет расти, считают опрошенные ЦБ эксперты.
Согласно результатам макроэкономического опроса профессиональных аналитиков, который провел Банк России, в 2023 году инфляция опустится до восьми процентов, а в 2024-м замедлится до 4,8 процента.
Ставка ЦБ к концу года с нынешних 20 процентов снизится до 18,9 процента, к концу 2023 года — до 14,1, а к концу 2024 года — до 7,8 процента.
При этом темпы роста номинальной зарплаты в 2022 и 2023 годах составят по 9,5 процента, а в 2024 — 6,8 процента.
Курс доллара в среднем за текущий год будет на уровне 110 рублей, в 2023 году — 118,4 рубля, а в 2024 — 120 рублей.
После спада ВВП в этом году на восемь процентов темпы роста экономики выйдут в плюс и составят один процент, в 2024-м — 1,5 процента.
Как рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин, комментируя результаты опроса, "значительный пересмотр консенсус-оценок отражает кардинальное изменение экономических условий", которое произошло за последние недели.
"Высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, в свою очередь, обусловили весьма широкий разброс оценок", — добавил он.
По словам Заботкина, меры, которые принимает Центробанк и правительство, направлены на ограничение масштабов экономического спада и предотвращение продолжительного периода высокой инфляции.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 01:15
Эксперт сказал, что будет с экономикой при нефти по 300 долларов за баррель
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
 
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