https://ria.ru/20220310/inflyatsiya-1777570130.html

Аналитики ожидают возвращения российской экономики к росту в 2023 году

Аналитики ожидают возвращения российской экономики к росту в 2023 году - РИА Новости, 11.03.2022

Аналитики ожидают возвращения российской экономики к росту в 2023 году

Инфляция в России к концу года достигнет 20 процентов, а ВВП сократится на восемь процентов, но уже в следующем году экономика начнет расти, считают опрошенные... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-10T23:23

2022-03-10T23:23

2022-03-11T00:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Инфляция в России к концу года достигнет 20 процентов, а ВВП сократится на восемь процентов, но уже в следующем году экономика начнет расти, считают опрошенные ЦБ эксперты.Согласно результатам макроэкономического опроса профессиональных аналитиков, который провел Банк России, в 2023 году инфляция опустится до восьми процентов, а в 2024-м замедлится до 4,8 процента.Ставка ЦБ к концу года с нынешних 20 процентов снизится до 18,9 процента, к концу 2023 года — до 14,1, а к концу 2024 года — до 7,8 процента.При этом темпы роста номинальной зарплаты в 2022 и 2023 годах составят по 9,5 процента, а в 2024 — 6,8 процента.Курс доллара в среднем за текущий год будет на уровне 110 рублей, в 2023 году — 118,4 рубля, а в 2024 — 120 рублей.После спада ВВП в этом году на восемь процентов темпы роста экономики выйдут в плюс и составят один процент, в 2024-м — 1,5 процента.Как рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин, комментируя результаты опроса, "значительный пересмотр консенсус-оценок отражает кардинальное изменение экономических условий", которое произошло за последние недели."Высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, в свою очередь, обусловили весьма широкий разброс оценок", — добавил он.По словам Заботкина, меры, которые принимает Центробанк и правительство, направлены на ограничение масштабов экономического спада и предотвращение продолжительного периода высокой инфляции.

https://ria.ru/20220310/neft-1777383270.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция