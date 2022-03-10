https://ria.ru/20220310/infektsii-1777497449.html
Минобороны рассказало о работе американских биолабораторий на Украине
Минобороны рассказало о работе американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Минобороны рассказало о работе американских биолабораторий на Украине
В американских лабораториях на Украине разрабатывались биоагенты, способные поражать отдельные этнические группы, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:07
2022-03-10T16:07
2022-03-10T17:37
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
восточная европа
министерство обороны сша
войска рхбз
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В американских лабораториях на Украине разрабатывались биоагенты, способные поражать отдельные этнические группы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов."Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", — сказал он.По его словам, из центра общественного здоровья Минздрава Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти передали 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови. Это сделали под предлогом поиска антител.В рамках другого проекта под кодовым номером № 68727 ЕN, который финансировала Германия, в гамбургский институт тропической медицины имени Бернанда Нохта передали одну тысячу образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины. Все они относились исключительно к славянскому этносу.Насекомые и птицыПомимо этого, американскими специалистами на Украине изучались насекомые, которые способны переносить инфекции."Пентагон интересуют также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами", — рассказал Кириллов.Летучие мыши, по его словам, изучались как разносчик потенциальных агентов биологического оружия в рамках проекта P-781.Этот проект реализовывался при участии подконтрольной Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.Также на Украине создавался проект переноса болезней с помощью птиц.Он добавил, что в рамках этих исследований с Пентагоном сотрудничала Национальная академия аграрных наук (НААН) Украины. При этом генерал отдельно подчеркнул особую опасность проекта, связанного с инфекциями, передаваемыми птицами."Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов", — заявил Кириллов.Среди опубликованных документов также есть и протокол отлова в России птиц, выпущенных из Херсонского биосферного заповедника "Аскания-Нова".Там указывается, что 15 мая 2019 года в заповеднике окольцевали взрослого самца кряквы. Он был найден и застрелен 16 апреля 2021 года в населенном пункте Макаровка Лукского района Ивановской области. Позднее, 7 февраля 2020 года, в Херсонском биосферном заповеднике также окольцевали взрослого самца кряквы. Его нашли и застрелили 2 апреля 2021 года в Бутурлиновском районе Воронежской области.Участие украинцевТакже глава РХБЗ рассказал о зарплатах, которую получали украинские сотрудники лабораторий."Расчетная ведомость начисления заработной платы проводимых украинскими исполнителями работ наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплат Управлением Министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромная по американским меркам оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег", — рассказал он.По его словам, большую часть информации и образцов, хранившихся на Украине, США смогли вывезти."Американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудование, во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в город Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши", — отметил Кириллов.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777428713.html
https://ria.ru/20220310/gosdep-1777388214.html
https://ria.ru/20220310/kazakhstan-1777400175.html
https://ria.ru/20220310/lavrov-1777465005.html
https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777504963_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ae21049def14e65466ab86bc9254d41b.jpg
Минобороны РФ рассказало, что изучали США и их союзники в лабораториях Украины
С участием лабораторий Украины создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов
По его словам, МО РФ продолжает изучать материалы по военно-биологическим программам США и их союзников по НАТО на Украине. Генерал, в частности, отметил, что "полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины".
2022-03-10T16:07
true
PT5M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), восточная европа, министерство обороны сша, войска рхбз, вооруженные силы рф, владимир путин, одесса
16:07 10.03.2022 (обновлено: 17:37 10.03.2022)
Минобороны рассказало о работе американских биолабораторий на Украине
Минобороны России рассказало о планах США создать поражающие этнические группы биоагенты
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В американских лабораториях на Украине разрабатывались биоагенты, способные поражать отдельные этнические группы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.
"Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США
и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", — сказал он.
По его словам, из центра общественного здоровья Минздрава Украины
в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти передали 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови. Это сделали под предлогом поиска антител.
В рамках другого проекта под кодовым номером № 68727 ЕN, который финансировала Германия
, в гамбургский институт тропической медицины имени Бернанда Нохта передали одну тысячу образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины. Все они относились исключительно к славянскому этносу.
Насекомые и птицы
Помимо этого, американскими специалистами на Украине изучались насекомые, которые способны переносить инфекции.
"Пентагон
интересуют также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове
за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами", — рассказал Кириллов
.
Летучие мыши, по его словам, изучались как разносчик потенциальных агентов биологического оружия в рамках проекта P-781.
"В числе приоритетов обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов", — отметил начальник войск РХБЗ.
Этот проект реализовывался при участии подконтрольной Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.
Также на Украине создавался проект переноса болезней с помощью птиц.
"Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла", — рассказал Кириллов.
Он добавил, что в рамках этих исследований с Пентагоном сотрудничала Национальная академия аграрных наук (НААН) Украины. При этом генерал отдельно подчеркнул особую опасность проекта, связанного с инфекциями, передаваемыми птицами.
"Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов", — заявил Кириллов.
Среди опубликованных документов также есть и протокол отлова в России
птиц, выпущенных из Херсонского биосферного заповедника "Аскания-Нова".
Там указывается, что 15 мая 2019 года в заповеднике окольцевали взрослого самца кряквы. Он был найден и застрелен 16 апреля 2021 года в населенном пункте Макаровка Лукского района Ивановской области
. Позднее, 7 февраля 2020 года, в Херсонском биосферном заповеднике также окольцевали взрослого самца кряквы. Его нашли и застрелили 2 апреля 2021 года в Бутурлиновском районе Воронежской области
.
Участие украинцев
Также глава РХБЗ
рассказал о зарплатах, которую получали украинские сотрудники лабораторий.
"Расчетная ведомость начисления заработной платы проводимых украинскими исполнителями работ наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплат Управлением Министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромная по американским меркам оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег", — рассказал он.
По его словам, большую часть информации и образцов, хранившихся на Украине, США смогли вывезти.
"Американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева
, Харькова и Одессы
большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудование, во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в город Львов
. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши", — отметил Кириллов.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон
сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
"По сути, своим высказыванием Нуланд косвенно подтвердила осуществление Пентагоном военно-биологической программы на Украине в обход действующих международных договоренностей", — обратил внимание генерал.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.