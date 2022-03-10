https://ria.ru/20220310/infektsii-1777497449.html

Минобороны рассказало о работе американских биолабораторий на Украине

Минобороны рассказало о работе американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Минобороны рассказало о работе американских биолабораторий на Украине

В американских лабораториях на Украине разрабатывались биоагенты, способные поражать отдельные этнические группы, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:07

2022-03-10T16:07

2022-03-10T17:37

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В американских лабораториях на Украине разрабатывались биоагенты, способные поражать отдельные этнические группы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов."Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", — сказал он.По его словам, из центра общественного здоровья Минздрава Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти передали 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови. Это сделали под предлогом поиска антител.В рамках другого проекта под кодовым номером № 68727 ЕN, который финансировала Германия, в гамбургский институт тропической медицины имени Бернанда Нохта передали одну тысячу образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины. Все они относились исключительно к славянскому этносу.Насекомые и птицыПомимо этого, американскими специалистами на Украине изучались насекомые, которые способны переносить инфекции."Пентагон интересуют также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами", — рассказал Кириллов.Летучие мыши, по его словам, изучались как разносчик потенциальных агентов биологического оружия в рамках проекта P-781.Этот проект реализовывался при участии подконтрольной Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.Также на Украине создавался проект переноса болезней с помощью птиц.Он добавил, что в рамках этих исследований с Пентагоном сотрудничала Национальная академия аграрных наук (НААН) Украины. При этом генерал отдельно подчеркнул особую опасность проекта, связанного с инфекциями, передаваемыми птицами."Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов", — заявил Кириллов.Среди опубликованных документов также есть и протокол отлова в России птиц, выпущенных из Херсонского биосферного заповедника "Аскания-Нова".Там указывается, что 15 мая 2019 года в заповеднике окольцевали взрослого самца кряквы. Он был найден и застрелен 16 апреля 2021 года в населенном пункте Макаровка Лукского района Ивановской области. Позднее, 7 февраля 2020 года, в Херсонском биосферном заповеднике также окольцевали взрослого самца кряквы. Его нашли и застрелили 2 апреля 2021 года в Бутурлиновском районе Воронежской области.Участие украинцевТакже глава РХБЗ рассказал о зарплатах, которую получали украинские сотрудники лабораторий."Расчетная ведомость начисления заработной платы проводимых украинскими исполнителями работ наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплат Управлением Министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромная по американским меркам оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег", — рассказал он.По его словам, большую часть информации и образцов, хранившихся на Украине, США смогли вывезти."Американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудование, во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в город Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши", — отметил Кириллов.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777428713.html

https://ria.ru/20220310/gosdep-1777388214.html

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https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html

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Минобороны РФ рассказало, что изучали США и их союзники в лабораториях Украины С участием лабораторий Украины создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов По его словам, МО РФ продолжает изучать материалы по военно-биологическим программам США и их союзников по НАТО на Украине. Генерал, в частности, отметил, что "полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины". 2022-03-10T16:07 true PT5M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), восточная европа, министерство обороны сша, войска рхбз, вооруженные силы рф, владимир путин, одесса