https://ria.ru/20220310/import-1777523022.html
Позиция партнеров привела к подорожанию импортных товаров, заявил Мантуров
Позиция партнеров привела к подорожанию импортных товаров, заявил Мантуров - РИА Новости, 10.03.2022
Позиция партнеров привела к подорожанию импортных товаров, заявил Мантуров
Импортные продукты в России серьезно подорожали из-за позиции зарубежных партнеров, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:33
2022-03-10T17:33
2022-03-10T18:26
экономика
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Импортные продукты в России серьезно подорожали из-за позиции зарубежных партнеров, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных продуктов", - сказал Мантуров на совещании у президента с правительством. "Но у нас более 90% социально значимых товаров производится в России", - уточнил министр. В перечень социально значимых продовольственных товаров включаются хлеб, мука, масло растительное, сахар, соль, молоко, крупы (рисовые, гречневые, манные, пшено), яйца куриные, макаронные изделия, некоторые виды овощей и фруктов.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
17:33 10.03.2022 (обновлено: 18:26 10.03.2022)
Позиция партнеров привела к подорожанию импортных товаров, заявил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров: позиция партнеров привела к подорожанию импортных товаров
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Импортные продукты в России серьезно подорожали из-за позиции зарубежных партнеров, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных продуктов", - сказал Мантуров на совещании у президента с правительством.
"Но у нас более 90% социально значимых товаров производится в России", - уточнил министр. В перечень социально значимых продовольственных товаров включаются хлеб, мука, масло растительное, сахар, соль, молоко, крупы (рисовые, гречневые, манные, пшено), яйца куриные, макаронные изделия, некоторые виды овощей и фруктов.