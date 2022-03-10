https://ria.ru/20220310/import-1777523022.html

Позиция партнеров привела к подорожанию импортных товаров, заявил Мантуров

Позиция партнеров привела к подорожанию импортных товаров, заявил Мантуров - РИА Новости, 10.03.2022

Позиция партнеров привела к подорожанию импортных товаров, заявил Мантуров

Импортные продукты в России серьезно подорожали из-за позиции зарубежных партнеров, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:33

2022-03-10T17:33

2022-03-10T18:26

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Импортные продукты в России серьезно подорожали из-за позиции зарубежных партнеров, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных продуктов", - сказал Мантуров на совещании у президента с правительством. "Но у нас более 90% социально значимых товаров производится в России", - уточнил министр. В перечень социально значимых продовольственных товаров включаются хлеб, мука, масло растительное, сахар, соль, молоко, крупы (рисовые, гречневые, манные, пшено), яйца куриные, макаронные изделия, некоторые виды овощей и фруктов.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)