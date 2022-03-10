https://ria.ru/20220310/hitachi-1777400931.html

Hitachi приостанавливает деятельность в России

Hitachi приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 10.03.2022

Hitachi приостанавливает деятельность в России

Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает экспорт продукции и деятельность в России на фоне ситуации на Украине. Исключение составит силовое... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:37

2022-03-10T08:37

2022-03-10T08:37

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

япония

россия

hitachi, ltd.

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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает экспорт продукции и деятельность в России на фоне ситуации на Украине. Исключение составит силовое оборудование и поддержка электрических систем, "являющихся необходимыми для жизни людей", говорится в пресс-релизе компании.Отмечается, что данное решение "не будет иметь существенного негативного влияния на общую прогнозируемую выручку компании по итогам текущего финансового года", так как продажи на российском рынке составляют "около 0,5% общей выручки компании".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

япония

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, япония, россия, hitachi, ltd.