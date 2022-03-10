Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/hitachi-1777400931.html
Hitachi приостанавливает деятельность в России
Hitachi приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 10.03.2022
Hitachi приостанавливает деятельность в России
Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает экспорт продукции и деятельность в России на фоне ситуации на Украине. Исключение составит силовое... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:37
2022-03-10T08:37
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
япония
россия
hitachi, ltd.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104946/41/1049464117_0:159:1024:735_1920x0_80_0_0_01a457603a611701182d4ca5967ab7aa.jpg
ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает экспорт продукции и деятельность в России на фоне ситуации на Украине. Исключение составит силовое оборудование и поддержка электрических систем, "являющихся необходимыми для жизни людей", говорится в пресс-релизе компании.Отмечается, что данное решение "не будет иметь существенного негативного влияния на общую прогнозируемую выручку компании по итогам текущего финансового года", так как продажи на российском рынке составляют "около 0,5% общей выручки компании".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104946/41/1049464117_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_7f2b635769335b25a44d9faa3c5d824f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, япония, россия, hitachi, ltd.
08:37 10.03.2022
 
Hitachi приостанавливает деятельность в России

Hitachi приостанавливает деятельность в России за исключением поддержки электросистем

© Flickr / Chronos TachyonОфис компании Hitachi
Офис компании Hitachi - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Flickr / Chronos Tachyon
Офис компании Hitachi. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает экспорт продукции и деятельность в России на фоне ситуации на Украине. Исключение составит силовое оборудование и поддержка электрических систем, "являющихся необходимыми для жизни людей", говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что данное решение "не будет иметь существенного негативного влияния на общую прогнозируемую выручку компании по итогам текущего финансового года", так как продажи на российском рынке составляют "около 0,5% общей выручки компании".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЯпонияРоссияHitachi, Ltd.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала