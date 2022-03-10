https://ria.ru/20220310/gumkoridory-1777563254.html

Гумкоридоры на Украине в сторону России будут ежедневно открывать в 10:00

Гумкоридоры на Украине в сторону России будут ежедневно открывать в 10:00 - РИА Новости, 10.03.2022

Гумкоридоры на Украине в сторону России будут ежедневно открывать в 10:00

Российская сторона будет ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине, сообщил начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T22:02

2022-03-10T22:02

2022-03-10T23:46

россия

украина

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская сторона будет ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал подчеркнул, что 10 марта на некоторых направлениях открытие гумкоридоров не принесло существенных результатов по вине Киева."На вчерашние утверждения украинских властей, что обещанный "режим тишины" российскими вооруженными силами якобы не соблюдается, а также о якобы блокировании в ряде населенных пунктов автотранспортных колонн и гуманитарного груза мы ответственно заявляем, что это очередная подлая ложь и наглая провокация со стороны официального Киева", — добавил он.Мизинцев пояснил, что на блокпостах действительно проходит досмотр автомобилей, это делается, чтобы не допустить выхода на освобожденные территории диверсионных групп и боевиков националистических батальонов под видом мирных жителей.Всего из опасных зон без участия Киева уже эвакуировали более 187 тысяч человек, но стало известно, что родственникам эвакуированных начали поступать угрозы.Сейчас, по его словам, украинские радикалы продолжают убивать мирных граждан, а также удерживают более 4,5 миллиона человек в качестве "живого щита".

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220310/provokatsiya-1777547947.html

россия

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина