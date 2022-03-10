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Гумкоридоры на Украине в сторону России будут ежедневно открывать в 10:00
Гумкоридоры на Украине в сторону России будут ежедневно открывать в 10:00 - РИА Новости, 10.03.2022
Гумкоридоры на Украине в сторону России будут ежедневно открывать в 10:00
Российская сторона будет ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине, сообщил начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T22:02
2022-03-10T23:46
россия
украина
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская сторона будет ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал подчеркнул, что 10 марта на некоторых направлениях открытие гумкоридоров не принесло существенных результатов по вине Киева."На вчерашние утверждения украинских властей, что обещанный "режим тишины" российскими вооруженными силами якобы не соблюдается, а также о якобы блокировании в ряде населенных пунктов автотранспортных колонн и гуманитарного груза мы ответственно заявляем, что это очередная подлая ложь и наглая провокация со стороны официального Киева", — добавил он.Мизинцев пояснил, что на блокпостах действительно проходит досмотр автомобилей, это делается, чтобы не допустить выхода на освобожденные территории диверсионных групп и боевиков националистических батальонов под видом мирных жителей.Всего из опасных зон без участия Киева уже эвакуировали более 187 тысяч человек, но стало известно, что родственникам эвакуированных начали поступать угрозы.Сейчас, по его словам, украинские радикалы продолжают убивать мирных граждан, а также удерживают более 4,5 миллиона человек в качестве "живого щита".
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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россия, украина
22:02 10.03.2022 (обновлено: 23:46 10.03.2022)
 
Гумкоридоры на Украине в сторону России будут ежедневно открывать в 10:00

Гумкоридоры на Украине в сторону России будут ежедневно открывать в 10:00

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины
Жители Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская сторона будет ежедневно открывать гуманитарные коридоры на Украине, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований, открываться теперь ежедневно с 10:00, а на других направлениях — по согласованию с украинской стороной. На подконтрольных Вооруженным силам России территориях мы гарантируем обеспечение полной безопасности", — сказал он.

Генерал подчеркнул, что 10 марта на некоторых направлениях открытие гумкоридоров не принесло существенных результатов по вине Киева.
"На вчерашние утверждения украинских властей, что обещанный "режим тишины" российскими вооруженными силами якобы не соблюдается, а также о якобы блокировании в ряде населенных пунктов автотранспортных колонн и гуманитарного груза мы ответственно заявляем, что это очередная подлая ложь и наглая провокация со стороны официального Киева", — добавил он.
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Мизинцев пояснил, что на блокпостах действительно проходит досмотр автомобилей, это делается, чтобы не допустить выхода на освобожденные территории диверсионных групп и боевиков националистических батальонов под видом мирных жителей.
Всего из опасных зон без участия Киева уже эвакуировали более 187 тысяч человек, но стало известно, что родственникам эвакуированных начали поступать угрозы.
"Украинские власти с 9 марта начали тотальную рассылку гражданам своего государства сообщений о немедленном прибытии на пункты мобилизации для призыва на военную службу, а также санкционировали националистов на применение оружия по тем, кто предпримет попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории", — сообщил начальник НЦУО.
Сейчас, по его словам, украинские радикалы продолжают убивать мирных граждан, а также удерживают более 4,5 миллиона человек в качестве "живого щита".
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