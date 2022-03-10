https://ria.ru/20220310/grechka-1777469312.html
В ФАС прокомментировали ситуацию со спросом на гречку
В ФАС прокомментировали ситуацию со спросом на гречку - РИА Новости, 10.03.2022
В ФАС прокомментировали ситуацию со спросом на гречку
В России достаточно запасов гречки, но ФАС фиксирует ажиотажный спрос на нее, а также на сахар, заявил в ходе правительственного часа в Госдуме глава... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:10
2022-03-10T14:10
2022-03-10T14:18
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
продукты
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России достаточно запасов гречки, но ФАС фиксирует ажиотажный спрос на нее, а также на сахар, заявил в ходе правительственного часа в Госдуме глава антимонопольного регулятора Максим Шаскольский."Урожай достаточный гречки, запасов гречки достаточно, много, но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали то, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров - и сахара, и гречки. В этой ситуации мы проверяем всех производителей и поставщиков", - сказал он.Шаскольский напомнил, что в России высококонкурентный рынок с большим количеством участников, "и меры антимонопольного законодательства в настоящее время нельзя применить"."Вот когда выйдут те изменения, о которых мы сегодня неоднократно говорили, тогда можно будет сразу же дать предупреждение производителю или поставщику о том, что у него монопольно высокая цена, и дальше за этим последует, возможно, и оборотный штраф. Такие меры применяться в дальнейшем. В настоящее время это рынки конкурентные, поэтому иных механизмов, установленных законом, сейчас пока что нет", - объяснил глава ФАС.Ранее в четверг он предложил законодательно закрепить возможность применять антимонопольное регулирование не только в отношении доминирующих компаний, но и других участников рынков, где существует риск роста цен, включая посредников."Существующие запреты на ценовые злоупотребления употребимы только к доминирующим на рынке продавцам и производителям и не охватывают посредников, реализующих товар в период повышенного спроса по завышенным ценам. В этой части ФАС России ограничена полномочиями, инструменты для нашего вмешательства отсутствуют. В связи с этим мы предлагаем распространить антимонопольные запреты не только на доминирующие компании, но и в отдельных случаях и на других продавцов и производителей товаров, включая посредников, находящихся в цепочке реализации", - сказал глава ведомства.
https://ria.ru/20220310/sakhar-1777430817.html
https://ria.ru/20220310/tseny-1777396094.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), продукты
14:10 10.03.2022 (обновлено: 14:18 10.03.2022)
В ФАС прокомментировали ситуацию со спросом на гречку
Глава ФАС Шаскольский: запасов гречки в России достаточно, но есть ажиотажный спрос
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России достаточно запасов гречки, но ФАС фиксирует ажиотажный спрос на нее, а также на сахар, заявил в ходе правительственного часа в Госдуме глава антимонопольного регулятора Максим Шаскольский.
"Урожай достаточный гречки, запасов гречки достаточно, много, но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали то, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров - и сахара, и гречки. В этой ситуации мы проверяем всех производителей и поставщиков", - сказал он.
Шаскольский напомнил, что в России
высококонкурентный рынок с большим количеством участников, "и меры антимонопольного законодательства в настоящее время нельзя применить".
"Вот когда выйдут те изменения, о которых мы сегодня неоднократно говорили, тогда можно будет сразу же дать предупреждение производителю или поставщику о том, что у него монопольно высокая цена, и дальше за этим последует, возможно, и оборотный штраф. Такие меры применяться в дальнейшем. В настоящее время это рынки конкурентные, поэтому иных механизмов, установленных законом, сейчас пока что нет", - объяснил глава ФАС
.
Ранее в четверг он предложил законодательно закрепить возможность применять антимонопольное регулирование не только в отношении доминирующих компаний, но и других участников рынков, где существует риск роста цен, включая посредников.
"Существующие запреты на ценовые злоупотребления употребимы только к доминирующим на рынке продавцам и производителям и не охватывают посредников, реализующих товар в период повышенного спроса по завышенным ценам. В этой части ФАС России ограничена полномочиями, инструменты для нашего вмешательства отсутствуют. В связи с этим мы предлагаем распространить антимонопольные запреты не только на доминирующие компании, но и в отдельных случаях и на других продавцов и производителей товаров, включая посредников, находящихся в цепочке реализации", - сказал глава ведомства.