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Украинские пограничники почти ушли с белорусской границы, заявил Лукашенко
Украинские пограничники почти ушли с белорусской границы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.03.2022
Украинские пограничники почти ушли с белорусской границы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинские пограничники практически ушли с границы двух стран, ее охраняют только белорусские... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:45
2022-03-10T11:53
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинские пограничники практически ушли с границы двух стран, ее охраняют только белорусские пограничники."Как мы понимаем, сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли, ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников", - приводит его слова пресс-служба. По словам Лукашенко, задача белорусской разведки сейчас - "видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников", поскольку "нельзя допустить нарушения государственной границы этими людьми прежде всего, вы понимаете, что это за люди"."Надо двигаться с ними параллельно. Там они ходят небольшими группами, это усложняет ситуацию. Но тем не менее вы их должны видеть, как они передвигаются. Не нарушая государственной границы с Украиной, контролировать их передвижение. Докладывайте о малейшем передвижении и о их замыслах", - отметил белорусский президент.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина
11:45 10.03.2022 (обновлено: 11:53 10.03.2022)
 
Украинские пограничники почти ушли с белорусской границы, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: границу Белоруссии и Украины охраняют только белорусские пограничники

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Белорусско-украинская граница
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МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинские пограничники практически ушли с границы двух стран, ее охраняют только белорусские пограничники.
"Как мы понимаем, сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли, ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников", - приводит его слова пресс-служба. По словам Лукашенко, задача белорусской разведки сейчас - "видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников", поскольку "нельзя допустить нарушения государственной границы этими людьми прежде всего, вы понимаете, что это за люди".
"Надо двигаться с ними параллельно. Там они ходят небольшими группами, это усложняет ситуацию. Но тем не менее вы их должны видеть, как они передвигаются. Не нарушая государственной границы с Украиной, контролировать их передвижение. Докладывайте о малейшем передвижении и о их замыслах", - отметил белорусский президент.
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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