https://ria.ru/20220310/granitsa-1777432779.html

Украинские пограничники почти ушли с белорусской границы, заявил Лукашенко

Украинские пограничники почти ушли с белорусской границы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.03.2022

Украинские пограничники почти ушли с белорусской границы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинские пограничники практически ушли с границы двух стран, ее охраняют только белорусские... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:45

2022-03-10T11:45

2022-03-10T11:53

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МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинские пограничники практически ушли с границы двух стран, ее охраняют только белорусские пограничники."Как мы понимаем, сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли, ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников", - приводит его слова пресс-служба. По словам Лукашенко, задача белорусской разведки сейчас - "видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников", поскольку "нельзя допустить нарушения государственной границы этими людьми прежде всего, вы понимаете, что это за люди"."Надо двигаться с ними параллельно. Там они ходят небольшими группами, это усложняет ситуацию. Но тем не менее вы их должны видеть, как они передвигаются. Не нарушая государственной границы с Украиной, контролировать их передвижение. Докладывайте о малейшем передвижении и о их замыслах", - отметил белорусский президент.

https://ria.ru/20220224/granitsa-1774776256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина