14:29 10.03.2022 (обновлено: 15:04 10.03.2022)
В Госдуму внесли проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине
В Госдуму внесли проект обращения о расследовании деятельности биолабораторий на Украине
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Думский комитет по международным делам внес в палату парламента проект постановления Госдумы о ее обращении к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.
"Направляем проект постановления Государственной думы "Об обращении Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине", внесенный комитетом Государственной Думы по международным делам", - говорится в документе.
Также уточняется, что комитет просит Совет Думы включить проект постановления в повестку дня пленарного заседания палаты 11 марта.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.