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В Госдуму внесли проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине
В Госдуму внесли проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
В Госдуму внесли проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине
Думский комитет по международным делам внес в палату парламента проект постановления Госдумы о ее обращении к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:29
2022-03-10T15:04
госдума рф
украина
политика
сша
мария захарова
россия
европа
мид кнр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Думский комитет по международным делам внес в палату парламента проект постановления Госдумы о ее обращении к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных."Направляем проект постановления Государственной думы "Об обращении Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине", внесенный комитетом Государственной Думы по международным делам", - говорится в документе.Также уточняется, что комитет просит Совет Думы включить проект постановления в повестку дня пленарного заседания палаты 11 марта.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777428713.html
украина
сша
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Екатерина Зайцева
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госдума рф, украина, политика, сша, мария захарова, россия, европа, мид кнр
14:29 10.03.2022 (обновлено: 15:04 10.03.2022)
 
В Госдуму внесли проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине

В Госдуму внесли проект обращения о расследовании деятельности биолабораторий на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Думский комитет по международным делам внес в палату парламента проект постановления Госдумы о ее обращении к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.
"Направляем проект постановления Государственной думы "Об обращении Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине", внесенный комитетом Государственной Думы по международным делам", - говорится в документе.
Также уточняется, что комитет просит Совет Думы включить проект постановления в повестку дня пленарного заседания палаты 11 марта.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 11:29
Кива рассказал об исследованиях в лабораториях США над украинскими военными
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
 
Госдума РФУкраинаПолитикаСШАМария ЗахароваРоссияЕвропаМИД КНР
 
 
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