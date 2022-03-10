https://ria.ru/20220310/gosduma-1777474916.html

В Госдуму внесли проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине

В Госдуму внесли проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

В Госдуму внесли проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине

Думский комитет по международным делам внес в палату парламента проект постановления Госдумы о ее обращении к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:29

2022-03-10T14:29

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Думский комитет по международным делам внес в палату парламента проект постановления Госдумы о ее обращении к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных."Направляем проект постановления Государственной думы "Об обращении Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине", внесенный комитетом Государственной Думы по международным делам", - говорится в документе.Также уточняется, что комитет просит Совет Думы включить проект постановления в повестку дня пленарного заседания палаты 11 марта.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777428713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, украина, политика, сша, мария захарова, россия, европа, мид кнр