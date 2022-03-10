https://ria.ru/20220310/gosdep-1777388214.html

В США заявили, что не располагают биологическими лабораториями на Украине

В США заявили, что не располагают биологическими лабораториями на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

В США заявили, что не располагают биологическими лабораториями на Украине

Госдепартамент заявил, что США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине, и назвал обвинения, звучащие на этот счет со стороны... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T02:17

2022-03-10T02:17

2022-03-10T02:17

мария захарова

виктория нуланд

владимир путин

россия

киев

сша

вооруженные силы рф

мид кнр

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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Госдепартамент заявил, что США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине, и назвал обвинения, звучащие на этот счет со стороны России, "попыткой обосновать собственную военную операцию".Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Госдепартамент в свою очередь обвинил российскую сторону в наличии "активных военно-химической и военно-биологической программ". В России подобные обвинения неоднократно отвергали. "Кремль намеренно распространяет откровенную ложь о том, что США и Украина занимаются на Украине деятельностью, связанной с химическим и биологическим оружием. Мы видели, что представители Китайской Народной Республики также повторяли эти конспирологические теории. Эта российская дезинформация — полная ерунда", — заявил Прайс.Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. Выступая в сенате, она сообщил, что Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777280157.html

https://ria.ru/20220307/rkhbz-1777053124.html

https://ria.ru/20220309/biomaterialy-1777265499.html

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Никита Брыкин

мария захарова, виктория нуланд, владимир путин, россия, киев, сша, вооруженные силы рф, мид кнр, оон, в мире, украина