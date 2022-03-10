https://ria.ru/20220310/google-1777409961.html
Google Play тоже оставил россиян
Google ограничивает работу своего магазина приложений в России - РИА Новости, 10.03.2022
Google Play тоже оставил россиян
Россияне больше не смогут делать покупки в магазине приложений Play Маркет, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:57
2022-03-10T09:57
2022-03-10T10:17
в мире
россия
google
google play
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне больше не смогут делать покупки в магазине приложений Play Маркет, говорится в сообщении компании.Отмечается, что теперь российские пользователи не смогут оплачивать приложения, игры и подписки, а также покупать цифровые товары в приложениях из Play Маркет.В то же время бесплатные приложения можно будет установить.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, google, google play
09:57 10.03.2022 (обновлено: 10:17 10.03.2022)
Google ограничивает работу своего магазина приложений в России
Google запретил россиянам покупать приложения и подписки в своем магазине Play Маркет