https://ria.ru/20220310/google-1777409961.html

Google Play тоже оставил россиян

Google ограничивает работу своего магазина приложений в России - РИА Новости, 10.03.2022

Google Play тоже оставил россиян

Россияне больше не смогут делать покупки в магазине приложений Play Маркет, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:57

2022-03-10T09:57

2022-03-10T10:17

в мире

россия

google

google play

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне больше не смогут делать покупки в магазине приложений Play Маркет, говорится в сообщении компании.Отмечается, что теперь российские пользователи не смогут оплачивать приложения, игры и подписки, а также покупать цифровые товары в приложениях из Play Маркет.В то же время бесплатные приложения можно будет установить.

россия

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2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, россия, google, google play