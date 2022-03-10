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Google Play тоже оставил россиян
Google ограничивает работу своего магазина приложений в России - РИА Новости, 10.03.2022
Google Play тоже оставил россиян
Россияне больше не смогут делать покупки в магазине приложений Play Маркет, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:57
2022-03-10T10:17
в мире
россия
google
google play
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне больше не смогут делать покупки в магазине приложений Play Маркет, говорится в сообщении компании.Отмечается, что теперь российские пользователи не смогут оплачивать приложения, игры и подписки, а также покупать цифровые товары в приложениях из Play Маркет.В то же время бесплатные приложения можно будет установить.
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в мире, россия, google, google play
09:57 10.03.2022 (обновлено: 10:17 10.03.2022)
 
Google ограничивает работу своего магазина приложений в России

Google запретил россиянам покупать приложения и подписки в своем магазине Play Маркет

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне больше не смогут делать покупки в магазине приложений Play Маркет, говорится в сообщении компании.
"В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни", — заявили в корпорации.
Отмечается, что теперь российские пользователи не смогут оплачивать приложения, игры и подписки, а также покупать цифровые товары в приложениях из Play Маркет.
В то же время бесплатные приложения можно будет установить.
 
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