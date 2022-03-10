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В Госдуме назвали голливудские фильмы "духовным Макдональдсом"
В Госдуме назвали голливудские фильмы "духовным Макдональдсом" - РИА Новости, 10.03.2022
В Госдуме назвали голливудские фильмы "духовным Макдональдсом"
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала приостановку работы компаний из США, занимающихся продвижением видеоконтента и кинофильмов,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:12
2022-03-10T13:12
2022-03-10T14:08
общество
госдума рф
елена ямпольская
россия
сша
голливуд
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала приостановку работы компаний из США, занимающихся продвижением видеоконтента и кинофильмов, "закрытием духовного Макдональдса"."Приостановка работы голливудских компаний – это закрытие "духовного Макдональдса", - сообщила Ямпольская журналистам.По ее словам, появился уникальный шанс "насытить отечественное кинопроизводство смыслами и ценностями". Кроме того, появилась возможность возродить кинематограф для детей, чтобы у них появились родные герои, образы и сюжеты, подчеркнула председатель думского комитета по культуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, елена ямпольская, россия, сша, голливуд, mcdonald's corporation
13:12 10.03.2022 (обновлено: 14:08 10.03.2022)
В Госдуме назвали голливудские фильмы "духовным Макдональдсом"
Депутат Госдумы Ямпольская назвала голливудские фильмы "духовным Макдональдсом"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала приостановку работы компаний из США, занимающихся продвижением видеоконтента и кинофильмов, "закрытием духовного Макдональдса".
"Приостановка работы голливудских компаний – это закрытие "духовного Макдональдса", - сообщила Ямпольская журналистам.
По ее словам, появился уникальный шанс "насытить отечественное кинопроизводство смыслами и ценностями". Кроме того, появилась возможность возродить кинематограф для детей, чтобы у них появились родные герои, образы и сюжеты, подчеркнула председатель думского комитета по культуре.