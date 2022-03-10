https://ria.ru/20220310/gollivud-1777452703.html

В Госдуме назвали голливудские фильмы "духовным Макдональдсом"

В Госдуме назвали голливудские фильмы "духовным Макдональдсом" - РИА Новости, 10.03.2022

В Госдуме назвали голливудские фильмы "духовным Макдональдсом"

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала приостановку работы компаний из США, занимающихся продвижением видеоконтента и кинофильмов,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:12

2022-03-10T13:12

2022-03-10T14:08

общество

госдума рф

елена ямпольская

россия

сша

голливуд

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала приостановку работы компаний из США, занимающихся продвижением видеоконтента и кинофильмов, "закрытием духовного Макдональдса"."Приостановка работы голливудских компаний – это закрытие "духовного Макдональдса", - сообщила Ямпольская журналистам.По ее словам, появился уникальный шанс "насытить отечественное кинопроизводство смыслами и ценностями". Кроме того, появилась возможность возродить кинематограф для детей, чтобы у них появились родные герои, образы и сюжеты, подчеркнула председатель думского комитета по культуре.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777225725.html

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сша

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Кирилл Волков

общество, госдума рф, елена ямпольская, россия, сша, голливуд, mcdonald's corporation