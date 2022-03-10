https://ria.ru/20220310/gipermarket-1777503472.html
Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России
Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России - РИА Новости, 10.03.2022
Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России
Сети гипермаркетов "Ашан" и Globus остаются на российском рынке и не собираются с него уходить, заявили РИА Новости эти компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:31
2022-03-10T16:31
2022-03-10T23:24
ашан
глобус (магазины)
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сети гипермаркетов "Ашан" и Globus остаются на российском рынке и не собираются с него уходить, заявили РИА Новости эти компании.Ранее в интернете появилась публикация, что сеть гипермаркетов Globus якобы уже приняла решение закрыть свои магазины, а "Ашан" примет такое решение в ближайшее время."Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно", — заявили в пресс-службе "Ашана".
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777357283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашан, глобус (магазины), экономика, россия, санкции в отношении россии
16:31 10.03.2022 (обновлено: 23:24 10.03.2022)
Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России
Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе с российского рынка