https://ria.ru/20220310/gipermarket-1777503472.html

Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России

Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России - РИА Новости, 10.03.2022

Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России

Сети гипермаркетов "Ашан" и Globus остаются на российском рынке и не собираются с него уходить, заявили РИА Новости эти компании. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:31

2022-03-10T16:31

2022-03-10T23:24

ашан

глобус (магазины)

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сети гипермаркетов "Ашан" и Globus остаются на российском рынке и не собираются с него уходить, заявили РИА Новости эти компании.Ранее в интернете появилась публикация, что сеть гипермаркетов Globus якобы уже приняла решение закрыть свои магазины, а "Ашан" примет такое решение в ближайшее время."Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно", — заявили в пресс-службе "Ашана".

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777357283.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ашан, глобус (магазины), экономика, россия, санкции в отношении россии