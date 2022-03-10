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Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России
Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России - РИА Новости, 10.03.2022
Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России
Сети гипермаркетов "Ашан" и Globus остаются на российском рынке и не собираются с него уходить, заявили РИА Новости эти компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:31
2022-03-10T23:24
ашан
глобус (магазины)
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сети гипермаркетов "Ашан" и Globus остаются на российском рынке и не собираются с него уходить, заявили РИА Новости эти компании.Ранее в интернете появилась публикация, что сеть гипермаркетов Globus якобы уже приняла решение закрыть свои магазины, а "Ашан" примет такое решение в ближайшее время."Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно", — заявили в пресс-службе "Ашана".
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ашан, глобус (магазины), экономика, россия, санкции в отношении россии
16:31 10.03.2022 (обновлено: 23:24 10.03.2022)
 
Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе из России

Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли слухи об уходе с российского рынка

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатели в очереди на кассу в гипермаркете "Ашан"
Покупатели в очереди на кассу в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Покупатели в очереди на кассу в гипермаркете "Ашан"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сети гипермаркетов "Ашан" и Globus остаются на российском рынке и не собираются с него уходить, заявили РИА Новости эти компании.
Ранее в интернете появилась публикация, что сеть гипермаркетов Globus якобы уже приняла решение закрыть свои магазины, а "Ашан" примет такое решение в ближайшее время.

"Информация о том, что сеть гипермаркетов Globus уходит — это фейк. Мы работаем в штатном режиме, все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу", — сообщили в пресс-службе компании.

"Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно", — заявили в пресс-службе "Ашана".
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АшанГлобус (магазины)ЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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