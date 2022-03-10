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"Газпром" забронировал часть мощности "Ямал — Европы"
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямал — Европы" - РИА Новости, 10.03.2022
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямал — Европы"
"Газпром" вновь бронирует трубопровод "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 11 марта, свидетельствуют итоги регулярного... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:26
2022-03-10T19:26
экономика
газпром
россия
ямал-европа (газопровод)
природный газ
в мире
польша
европа
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует трубопровод "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 11 марта, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.Компания, как и в предыдущие дни, выкупила мощности в объеме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров - 15,7% доступного для бронирования объема. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 11 марта до 8.00 мск 12 марта.Кроме того, компания дополнительно заказала еще 1,44 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью - с 22.00 мск 10 марта до 8.00 мск 11 марта.
https://ria.ru/20220310/tseny-1777479620.html
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польша
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экономика, газпром, россия, ямал-европа (газопровод), природный газ, в мире, польша, европа
19:26 10.03.2022
 
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямал — Европы"

"Газпром" забронировал часть мощности "Ямал — Европы" на предстоящие газовые сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует трубопровод "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 11 марта, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.
Компания, как и в предыдущие дни, выкупила мощности в объеме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров - 15,7% доступного для бронирования объема. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 11 марта до 8.00 мск 12 марта.
Кроме того, компания дополнительно заказала еще 1,44 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью - с 22.00 мск 10 марта до 8.00 мск 11 марта.
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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ЭкономикаГазпромРоссияЯмал-Европа (газопровод)Природный газВ миреПольшаЕвропа
 
 
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