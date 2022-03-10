https://ria.ru/20220310/gaz-1777548853.html
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямал — Европы"
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямал — Европы" - РИА Новости, 10.03.2022
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямал — Европы"
"Газпром" вновь бронирует трубопровод "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 11 марта, свидетельствуют итоги регулярного... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:26
2022-03-10T19:26
2022-03-10T19:26
экономика
газпром
россия
ямал-европа (газопровод)
природный газ
в мире
польша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/64/1562376447_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_c939a5e7fdf77504e4e338089e6b6b87.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует трубопровод "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 11 марта, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.Компания, как и в предыдущие дни, выкупила мощности в объеме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров - 15,7% доступного для бронирования объема. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 11 марта до 8.00 мск 12 марта.Кроме того, компания дополнительно заказала еще 1,44 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью - с 22.00 мск 10 марта до 8.00 мск 11 марта.
https://ria.ru/20220310/tseny-1777479620.html
россия
польша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/64/1562376447_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a26144a3de45782b4eded99218f345f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, россия, ямал-европа (газопровод), природный газ, в мире, польша, европа
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямал — Европы"
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямал — Европы" на предстоящие газовые сутки