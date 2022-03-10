https://ria.ru/20220310/gaz-1777504554.html

Цена на газ в Европе упала ниже 1500 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе упала ниже 1500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.03.2022

Цена на газ в Европе упала ниже 1500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник продолжают устойчивое РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:34

2022-03-10T16:34

2022-03-10T16:48

европа

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природный газ

цены

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник продолжают устойчивое снижение, а на торгах ранее в четверг они упали уже ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1615 долларов и с начала торгов демонстрировала устойчивое снижение. Газовые котировки в 16.14 мск опустились до 1463 долларов, что на 17,5% ниже расчётной цены накануне — 1773 доллара. Пока это ценовой минимум торгов. Затем фьючерсы чуть подорожали, но в целом остаются ниже отметки в 1500 долларов.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220310/tseny-1777479620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, экономика, в мире, природный газ, цены