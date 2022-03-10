https://ria.ru/20220310/gaz-1777504554.html
Цена на газ в Европе упала ниже 1500 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе упала ниже 1500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.03.2022
Цена на газ в Европе упала ниже 1500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник продолжают устойчивое РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:34
2022-03-10T16:34
2022-03-10T16:48
европа
экономика
в мире
природный газ
цены
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник продолжают устойчивое снижение, а на торгах ранее в четверг они упали уже ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1615 долларов и с начала торгов демонстрировала устойчивое снижение. Газовые котировки в 16.14 мск опустились до 1463 долларов, что на 17,5% ниже расчётной цены накануне — 1773 доллара. Пока это ценовой минимум торгов. Затем фьючерсы чуть подорожали, но в целом остаются ниже отметки в 1500 долларов.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://ria.ru/20220310/tseny-1777479620.html
https://ria.ru/20220310/neft-1777460503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, экономика, в мире, природный газ, цены
16:34 10.03.2022 (обновлено: 16:48 10.03.2022)
Цена на газ в Европе упала ниже 1500 долларов за тысячу кубометров
Цена апрельских фьючерсов на газ в Европе упала ниже 1500 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник продолжают устойчивое снижение, а на торгах ранее в четверг они упали уже ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1615 долларов и с начала торгов демонстрировала устойчивое снижение. Газовые котировки в 16.14 мск опустились до 1463 долларов, что на 17,5% ниже расчётной цены накануне — 1773 доллара. Пока это ценовой минимум торгов. Затем фьючерсы чуть подорожали, но в целом остаются ниже отметки в 1500 долларов.
Стоимость газа в Европе
в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля Россия
начала специальную военную операцию в отношении Украины
.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.