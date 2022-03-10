Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне
Заявки на транзит газа через Украину сохраняются на максимуме обязательств "Газпрома"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявки на транзит газа через украинскую территорию в четверг сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
По данным ОГТС текущие номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 10 марта составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит газа РФ держится вблизи этих значений с конца февраля.
Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade. "Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 10 марта (580 тысяч кубометров в час), также воспользовавшись дополнительной бронью на ночь с 9 на 10 марта. Такой схемой компания пользуется с 3 марта.
Эксперты связывают рост экспорта российского газа с конца февраля с рисками из-за операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.
В то же время, несмотря на ожидание атлантических ветров в Великобритании, Германии и Нидерландах, выработка электроэнергии на основе ветрогерации остается довольно низкой в целом по Евросоюзу. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объеме. Во среду на ветряные электростанции пришлось 13,4%.