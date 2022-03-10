https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html

Европа судорожно имитирует победу над Россией

Европа судорожно имитирует победу над Россией - РИА Новости, 10.03.2022

Европа судорожно имитирует победу над Россией

На фоне известных событий коллективный Запад до хруста отрываемого мяса мечется из стороны в сторону в поисках альтернатив российским энергоносителям... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:00

2022-03-10T08:00

2022-03-10T08:06

экономика

россия

евросоюз

газпром

авторы

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северный поток — 2

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На фоне известных событий коллективный Запад до хруста отрываемого мяса мечется из стороны в сторону в поисках альтернатив российским энергоносителям. Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало программный документ под броским названием "Десять шагов по снижению зависимости Европейского союза от российского газа". Данная декларация в полной мере отражает сюрреалистическое донкихотство европейской политики, где сидящие на шатающемся коне лидеры стран атакуют ветряные мельницы, в роли которых выступают логика, законы физики и упрямые цифры статистики. Давайте посмотрим по пунктам, в чем же заключается рецепт спасительной панацеи, предлагаемый Европе.Итак, пункт первый. Запрещается заключать с "Газпромом" новые контракты на поставку природного газа.Наружу сразу же лезут большие странности. В частности, в докладе почему-то указывается, что у "Газпрома" в этом году истекает контракт объемом 15 миллиардов кубометров, и речь тут может идти только о Польше. Последняя уже всему миру уши прокричала о том, что она совершенно точно, гарантированно, ни в коем случае не будет заключать новый долгосрочный контракт. При этом Варшава ни разу не продемонстрировала снижение объемов закупок российского газа, поставки СПГ из США стыдливо спрятаны в сундук памяти, а новые месторождения на территории Польши так и не найдены. Чем правительство собирается замещать ежегодные десять-двенадцать миллиардов кубометров из газопровода "Ямал — Европа", решительно непонятно. На этом фоне особенно выразительный подтекст приобретают регулярные полные тревоги сообщения польской стороны о том, что "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности на следующий торговый период.Здесь же указывается еще более загадочный пункт о том, что к концу десятилетия у российского монополиста истекут контракты на поставки объемом 40 миллиардов кубометров. На ум приходит единственный вариант — Украина, по соглашению с которой Россия ежегодно прокачивает те самые сорок миллиардов вплоть до конца 2024 года. Не вполне понятно, что именно здесь должно испугать Россию, при условии, что сохранение украинского транзита было главным требованием Запада во время обсуждения запуска "Северного потока — 2". Крайне характерный факт заключается в том, что с началом спецоперации на территории Украины прокачка газа в Европу не останавливалась ни на секунду. Более того, по данным "Газпрома", транзит даже ощутимо вырос — с 89 до 109,5 миллионов кубометров в сутки. Украинская машина пропаганды данное обстоятельство обходит десятой дорогой, пытаясь запутать людей несведущих якобы имеющим место запретом на экспорт голубого топлива. Это очередное вранье Киева, потому что запрет поставок газа за рубеж касается исключительно газа, находящегося в подземных хранилищах в западных областях и принадлежащего украинским компаниям, а транзитная труба работает как швейцарские часы.Составители документа уверены, что окончание (не называемого прямо) польского и украинского соглашения вынудит Россию снизить обязательные объемы газа, поставляемого по формуле "бери или плати". Откуда взялся такой вывод, опять непонятно.Одновременно за кадром недоуменно хлопают глазами действительно крупные и действительно значимые долгосрочные контракты — например, Германии, у которой заключены сразу четыре долгосрочных соглашения сроком аж до 2035 года. Статистика за 2021 год сообщает, что Берлин импортировал 142 миллиарда кубометров газа, а доля российских поставок в разные периоды варьировалась от 32 до 50 процентов. Еще одна колючая цифра говорит, что немецкая промышленность и население потребляют всего 74 миллиарда, а остальное Берлин, совокупный объем ПХГ которого составляет скромные 24 миллиарда, перепродает дальше. В текущих условиях, когда котировки газовых фьючерсов на апрель плотно закрепились у отметки в три тысячи долларов, Берлин может рассчитывать на получение сверхприбылей. Странно было бы думать, что Германия, непрерывно получающая голубое топливо из России начиная с 1973 года, откажется от столь лакомого куска.В эту же картину стоит добавить и Австрию. Уже бывший канцлер Себастьян Курц сделал все возможное, чтобы его страна заключила газовый контракт, который закончится аж в 2040 году. Австрия является одним из главных бенефициаров запуска "Северного потока — 2": по имеющейся информации, в австрийские хранилища пойдет почти 50 миллиардов кубометров столь ценного топлива. Именно поэтому министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг с началом санкционной карусели сразу же заявил, что его страна категорически отказывается вводить ограничения на сотрудничество с энергетическим сектором России.Еще бы, перед Веной и Берлином, получающими газ по цене в среднем 300 долларов за тысячу кубометров, маячит бизнес с маржинальностью в 500 процентов.Пункт два. Заменить российские поставки газом из альтернативных источников.В качестве последних указываются Азербайджан и Норвегия, откуда авторы документа надеются получать около десяти миллиардов кубометров в год, и СПГ, импорт которого (теоретически, что подчеркивается особо) можно нарастить до 60 миллиардов. Откуда конкретно будут приходить дополнительные объемы сжиженного газа, авторы не указывают. С учетом того что Катар уже категорически опроверг возможность наращивания поставок СПГ, решение становится еще более туманным. Не раскрыта также математика, как теоретические 70 миллиардов заменят реальные 200 миллиардов кубометров российского газа, а именно: столько, по оценкам специалистов, составит экспорт газа в этом году.Пункт три. Ввести обязательный минимальный объем наполнения собственных ПХГ.По оценкам специалистов все той же IEA, которые опираются на температурные и потребительские цифры текущего года, для спокойного прохождения отопительного сезона коллективной Европе требуется заполненность подземных хранилищ на уровне не менее 90 процентов от доступного объема. Фактически это загруженность "под крышку", и вновь абсолютно непонятно, кто будет заполнять подземные закрома.Пункт четыре. Ускорить ввод объектов солнечной и ветровой генерации.Совершенно фантастическое предложение — с учетом того, что в той же Германии доля природного газа в производстве электроэнергии составляет 35 процентов. В этой связи инициатива массово размещать солнечные панели на крышах домов, чтобы снизить размер ежемесячных платежей выглядит, мягко говоря, насмешкой. Перед глазами Европы во весь рост стоит пример Британии, чьи ветровые и солнечные станции в Шотландии в этом году по причине затяжного штиля и пасмурной погоды простаивали целыми неделями, из-за чего стоимость мегаватт-часа в отдельные дни взлетала выше двух тысяч фунтов. Также не освещен механизм обеспечения ветровой и солнечной электроэнергией, скажем, сталелитейных или автомобильных заводов.Пункт пять. Нарастить до максимальных значений производство энергии на базе био- и атомных источников.Биологически восстанавливаемое топливо — это, говоря простым языком, дрова во всем их разнообразии, от валежника до печных пеллет. Серьезно обсуждать пункт наращивания дровяной генерации, которая производит в два раза больше парниковых газов, чем уголь, даже как-то стыдно. Что касается атомного сектора, то складывается впечатление, что авторы программы из IEA живут в какой-то параллельной вселенной. Потому что правительство Германии только что подтвердило (после повторного аудита) свое намерение до конца текущего года закрыть три последних немецких АЭС. К 2035 году остановятся все атомные электростанции в Бельгии, а это 39 процентов энергобаланса страны. К 2034 году Швейцария выведет из эксплуатации пять своих стареющих атомных реакторов, что означает минус треть всей национальной генерации. В 2027 году остановятся семь энергоблоков Испании, еще 22,5 процента электроэнергии долой. Согласитесь, кажется, что авторы документа разговаривают сами с собой, игнорируя реальный мир за окном.На этом, пожалуй, мы остановимся, потому как остальные инициативы, призванные устранить Россию с рынка энергоресурсов, не менее прекрасны.Пункт шесть. Внедрить краткосрочную программу защиты населения от стремительно растущих цен на электричество. Фактически предлагается просто печатать и раздавать деньги.Пункт семь. Провести массовую замену газовых котлов и котельных на тепловые насосы. В IEA подсчитали, что такой переход позволит экономить до двух миллиардов кубометров газа в год. Во сколько обойдется техническое перевооружение, включающее производство, установку и обслуживание сотен тысяч тепловых насосов, не сообщается.Пункт восемь. Провести тотальную модернизацию электросетей в жилых и промышленных строениях. По оценке самой же IEA, под это требование попадают 99 процентов зданий Евросоюза.Пункт девять. Пропагандировать среди населения меры по снижению температуры в домах на один градус.Перед нами европейский ремейк украинской программы "Прикрути!" времен Петра Порошенко, столь же идиотский, как и оригинал. Просто потому, что потребители могут прикручивать свои домашние термостаты до посинения — температура теплоносителя определяется в точке его производства, то есть в котельной. И пока там не сделают воду похолоднее, что противоречит социальным нормам, "Газпром" может спать спокойно.Пункт последний. Прилагать все возможные усилия для диверсификации источников генерации, сосредотачиваясь на экологически безопасных. Инициатива из раздела "за все хорошее" без малейшей конкретики, что позволяет мусолить его годами, изобретая все более изощренные схемы наказания России, от которых почему-то страдает только собственный бюджет и растет недовольство населения.В общем, есть подозрение, что перед нами не серьезный программный документ главного межгосударственного энергетического объединения планеты, а домашняя работа, которую школьник-троечник аврально на коленке нацарапал в тетради, лишь бы только строгая учительница не поставила двойку.

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

https://ria.ru/20220303/atom-1776157964.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

https://ria.ru/20220224/gaz-1774586938.html

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экономика, россия, евросоюз, газпром, авторы, колумнисты - авторы, северный поток — 2