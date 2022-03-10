https://ria.ru/20220310/foxnews-1777547203.html

Нуланд, обвинявшую Россию в дезинформации об Украине, поймали на лжи

Нуланд, обвинявшую Россию в дезинформации об Украине, поймали на лжи - РИА Новости, 10.03.2022

Нуланд, обвинявшую Россию в дезинформации об Украине, поймали на лжи

Обвинения США в адрес России, заявлявшей о существовании на Украине биолабораторий, оказались ложными, заявил в эфире Fox News телеведущий Такер Карлсон. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:13

2022-03-10T19:13

2022-03-10T20:43

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Обвинения США в адрес России, заявлявшей о существовании на Украине биолабораторий, оказались ложными, заявил в эфире Fox News телеведущий Такер Карлсон."Попробую использовать в эфире ненормативную лексику, чтобы описать нашу реакцию: челюсти попадали, скажем так. Под присягой на открытых слушаниях комитета Виктория Нуланд подтвердила, что российская дезинформация, которую они днями называли ложью, теорией заговора, сумасшествием, в которое аморально верить, на самом деле целиком и полностью правда", — сказал он.Ведущий скептически высказался о позиции Пентагона, где назвали обвинения России несоответствующими действительности. А замгоссекретаря Виктория Нуланд, как отметил Карлсон, подтвердила наличие "объектов" на Украине."Нуланд сказала, что чем бы они там ни занимались в этих лабораториях, это так опасно и пугающе, что, цитирую, "вызывает опасения", что так называемые материалы исследований из этих лабораторий попадут в руки российских сил", — продолжил журналист.Как отметил Карлсон, Украина — "беднейшая страна в Европе", сложно представить, что это подходящее место для биомедицинских исследований.Ведущий добавил, что из слов Нуланд скорее следует, что там проводятся военные исследования и работа над биооружием."К примеру, если вы финансируете секретные биолаборатории в Украине, но хотите скрыть этот факт от людей, которые за это платят, тогда вы можете соврать об этом, сказав, что это русские врут. Можете начать кампанию по дезинформации, заявив, что это другие ребята начали кампанию по дезинформации. Это вы говорите, Виктория Нуланд? Забавно. Что не забавно: все это полностью правда", — отметил он.Как рассказал Карлсон, на сайте Минобороны США содержится отчет об открытии на Украине объекта по биоисследованиям, соответственно, в Пентагоне вводят в заблуждение, говоря о том, что информация из России недостоверна.Ранее Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В Минобороны России отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.Российское ведомство ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220310/amerika-1777537037.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, киев, россия, украина