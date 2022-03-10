15:57 10.03.2022 (обновлено: 16:05 10.03.2022)
Попавший под санкции гендиректор Фосагро Гурьев ушел в отставку
Попавший под санкции гендиректор Фосагро Андрей Гурьев ушел в отставку
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро" Андрей Гурьев
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Генеральный директор группы "ФосАгро" Андрей Гурьев
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Андрей Гурьев, попавший в санкционный список ЕС, покинул пост генерального директора и совет директоров "Фосагро", новым гендиректором назначен бывший заместитель Михаил Рыбников, следует из сообщения компании.
"Совет директоров ПАО "Фосагро" принял отставку генерального директора Андрея Гурьева и назначил на этот пост Михаила Рыбникова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совет директоров также покинул его отец, Андрей Григорьевич Гурьев, и Ксавье Роле.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. За 2021 год компания увеличила производство удобрений и прочей товарной продукции на 3,1% по сравнению с показателем 2020 года - до 10,48 миллиона тонн. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 129,674 миллиарда рублей.