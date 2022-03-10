https://ria.ru/20220310/fosagro-1777494697.html

Попавший под санкции гендиректор Фосагро Гурьев ушел в отставку

Попавший под санкции гендиректор Фосагро Гурьев ушел в отставку - РИА Новости, 10.03.2022

Попавший под санкции гендиректор Фосагро Гурьев ушел в отставку

Андрей Гурьев, попавший в санкционный список ЕС, покинул пост генерального директора и совет директоров "Фосагро", новым гендиректором назначен бывший... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:57

2022-03-10T15:57

2022-03-10T16:05

фосагро

экономика

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Андрей Гурьев, попавший в санкционный список ЕС, покинул пост генерального директора и совет директоров "Фосагро", новым гендиректором назначен бывший заместитель Михаил Рыбников, следует из сообщения компании.Отмечается, что совет директоров также покинул его отец, Андрей Григорьевич Гурьев, и Ксавье Роле.Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. За 2021 год компания увеличила производство удобрений и прочей товарной продукции на 3,1% по сравнению с показателем 2020 года - до 10,48 миллиона тонн. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 129,674 миллиарда рублей.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

фосагро, экономика, россия