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Попавший под санкции гендиректор Фосагро Гурьев ушел в отставку
Попавший под санкции гендиректор Фосагро Гурьев ушел в отставку - РИА Новости, 10.03.2022
Попавший под санкции гендиректор Фосагро Гурьев ушел в отставку
Андрей Гурьев, попавший в санкционный список ЕС, покинул пост генерального директора и совет директоров "Фосагро", новым гендиректором назначен бывший... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:57
2022-03-10T16:05
фосагро
экономика
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Андрей Гурьев, попавший в санкционный список ЕС, покинул пост генерального директора и совет директоров "Фосагро", новым гендиректором назначен бывший заместитель Михаил Рыбников, следует из сообщения компании.Отмечается, что совет директоров также покинул его отец, Андрей Григорьевич Гурьев, и Ксавье Роле.Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. За 2021 год компания увеличила производство удобрений и прочей товарной продукции на 3,1% по сравнению с показателем 2020 года - до 10,48 миллиона тонн. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 129,674 миллиарда рублей.
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фосагро, экономика, россия
15:57 10.03.2022 (обновлено: 16:05 10.03.2022)
 
Попавший под санкции гендиректор Фосагро Гурьев ушел в отставку

Попавший под санкции гендиректор Фосагро Андрей Гурьев ушел в отставку

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро" Андрей Гурьев
Генеральный директор группы ФосАгро Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Генеральный директор группы "ФосАгро" Андрей Гурьев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Андрей Гурьев, попавший в санкционный список ЕС, покинул пост генерального директора и совет директоров "Фосагро", новым гендиректором назначен бывший заместитель Михаил Рыбников, следует из сообщения компании.
"Совет директоров ПАО "Фосагро" принял отставку генерального директора Андрея Гурьева и назначил на этот пост Михаила Рыбникова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совет директоров также покинул его отец, Андрей Григорьевич Гурьев, и Ксавье Роле.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. За 2021 год компания увеличила производство удобрений и прочей товарной продукции на 3,1% по сравнению с показателем 2020 года - до 10,48 миллиона тонн. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 129,674 миллиарда рублей.
 
ФосАгроЭкономикаРоссия
 
 
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