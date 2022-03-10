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Форум Customer Contacts World Forum пройдет в Москве 22-24 марта
Форум Customer Contacts World Forum пройдет в Москве 22-24 марта - РИА Новости, 10.03.2022
Форум Customer Contacts World Forum пройдет в Москве 22-24 марта
ХХIМеждународный форум Customer Contacts World Forum, ключевое событие индустрии контактных центров и обслуживания клиентов, пройдет в Москве с 22 по 24 марта... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:20
2022-03-10T11:20
2022-03-10T11:33
пресс-релизы
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МОСКВА, 10 мар - Exposystems, НАО "Тринити Ивентс". ХХIМеждународный форум Customer Contacts World Forum, ключевое событие индустрии контактных центров и обслуживания клиентов, пройдет в Москве с 22 по 24 марта 2022.Дата и время проведения: 22-24 марта 2022, 08:30-18:00 (офлайн+онлайн).Место проведения: Москва, Рэдиссон Славянская. 18+Подробнее по ссылке.Customer Contacts World Forum уже более 20 лет служит главной площадкой для диалога, обсуждения и обмена опытом между экспертами и профессионалами индустрии контактных центров и обслуживания клиентов.Цифровая трансформация, большие объемы данных, искусственный интеллект, умное рабочее место… — будьте в курсе передового опыта коллег, найдите новые идеи для повышения эффективности бизнес-процессов в вашей компании.На Форуме Вас ждет насыщенная программа Конференции и Демо-Форума, мастер-классы от экспертов, визиты в действующие контактные центры крупнейших российских компаний и вечерние нетворкинг мероприятия.Ключевые темы конференции: Глобальные вызовы, негативно влияющие сегодня на индустрию; Как инновации и новые технологии меняют и помогают компаниям улучшать/управлять СХ?; Как роботизация процессов взаимодействия и решения на основе искусственного интеллекта расширят сферу своего применения в ближайшие годы?; Какие каналы доступа сегодня наиболее востребованы клиентами?; Интеграция цифровых, традиционных каналов доступа и информационных систем компании. Как обеспечить омниканальность клиентского опыта?; Телемаркетинг 2022: успешные стратегии и практика лидеров индустрии; Как повысить эффективность продаж КЦ, используя современные цифровые технологии?; Как персонализация взаимодействия и проактивность помогают улучшить конверсию в продажах?; Что сегодня беспокоит передовые контакт-центры с точки зрения оптимизации трудовых ресурсов? Как удаленка влияет на эффективность и продуктивность операторов КЦ?; Ценность аналитики для улучшения СХ; Bigdataи анализ отраслевых данных; CRMна службе реализации и управления жизненным циклом клиента; Портрет современного оператора контакт-центра и его качества для успешного взаимодействия с клиентами.С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.До 15 марта Вы можете бесплатно зарегистрироваться на выставку технологий для контакт центров.Узнать подробную информацию можно по телефону: +7 495 995 80 80, Email. Официальный источник информации: Exposystems, НАО "Тринити Ивентс".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 10 мар - Exposystems, НАО "Тринити Ивентс". ХХIМеждународный форум Customer Contacts World Forum, ключевое событие индустрии контактных центров и обслуживания клиентов, пройдет в Москве с 22 по 24 марта 2022.
Дата и время проведения: 22-24 марта 2022, 08:30-18:00 (офлайн+онлайн).
Место проведения: Москва, Рэдиссон Славянская. 18+
Customer Contacts World Forum уже более 20 лет служит главной площадкой для диалога, обсуждения и обмена опытом между экспертами и профессионалами индустрии контактных центров и обслуживания клиентов.
Цифровая трансформация, большие объемы данных, искусственный интеллект, умное рабочее место… — будьте в курсе передового опыта коллег, найдите новые идеи для повышения эффективности бизнес-процессов в вашей компании.
На Форуме Вас ждет насыщенная программа Конференции и Демо-Форума, мастер-классы от экспертов, визиты в действующие контактные центры крупнейших российских компаний и вечерние нетворкинг мероприятия.
Ключевые темы конференции: Глобальные вызовы, негативно влияющие сегодня на индустрию; Как инновации и новые технологии меняют и помогают компаниям улучшать/управлять СХ?; Как роботизация процессов взаимодействия и решения на основе искусственного интеллекта расширят сферу своего применения в ближайшие годы?; Какие каналы доступа сегодня наиболее востребованы клиентами?; Интеграция цифровых, традиционных каналов доступа и информационных систем компании. Как обеспечить омниканальность клиентского опыта?; Телемаркетинг 2022: успешные стратегии и практика лидеров индустрии; Как повысить эффективность продаж КЦ, используя современные цифровые технологии?; Как персонализация взаимодействия и проактивность помогают улучшить конверсию в продажах?; Что сегодня беспокоит передовые контакт-центры с точки зрения оптимизации трудовых ресурсов? Как удаленка влияет на эффективность и продуктивность операторов КЦ?; Ценность аналитики для улучшения СХ; Bigdataи анализ отраслевых данных; CRMна службе реализации и управления жизненным циклом клиента; Портрет современного оператора контакт-центра и его качества для успешного взаимодействия с клиентами.
С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.
До 15 марта Вы можете бесплатно зарегистрироваться на выставку технологий для контакт центров.
Узнать подробную информацию можно по телефону: +7 495 995 80 80, Email
. Официальный источник информации: Exposystems, НАО "Тринити Ивентс".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.