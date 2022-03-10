https://ria.ru/20220310/filippiny-1777447324.html

Власти Филиппин заявили, что не откажутся от покупки российских Ми-17

Власти Филиппин заявили, что не откажутся от покупки российских Ми-17 - РИА Новости, 10.03.2022

Власти Филиппин заявили, что не откажутся от покупки российских Ми-17

Филиппины пока не оказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине, сообщило в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:49

2022-03-10T12:49

2022-03-10T12:49

ми-17

россия

вооруженные силы рф

филиппины

украина

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Филиппины пока не оказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине, сообщило в четверг Филиппинское агентство новостей."Контракт и предоплата первого платежа по проекту закупки вертолетов Ми-17 были завершены до кризиса на Украине. Мы поддерживаем свои контрактные обязательства и учитываем ситуации, которые могут повлиять на проект", - приводит агентство заявление министра обороны Филиппин Дельфина Лоренсаны."В настоящее время ответственность за выполнение и соблюдение условий контракта лежит на российской стороне", - добавил Лоренсана.Сайт газеты Inquirer сообщает также, что на вопрос, повлияют ли события на Украине на сделку с Россией, Лоренсаны ответил: "Только время покажет".По словам министра, контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (243,5 миллиона долларов) был подписан в ноябре прошлого года, в январе была сделана предоплата. Ее сумма не раскрывается.Ми-17 - средний многоцелевой вертолёт, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок.

https://ria.ru/20220204/posolstvo-1771155687.html

россия

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ми-17, россия, вооруженные силы рф, филиппины, украина