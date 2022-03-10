https://ria.ru/20220310/filippiny-1777447324.html
Власти Филиппин заявили, что не откажутся от покупки российских Ми-17
Власти Филиппин заявили, что не откажутся от покупки российских Ми-17 - РИА Новости, 10.03.2022
Власти Филиппин заявили, что не откажутся от покупки российских Ми-17
Филиппины пока не оказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине, сообщило в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:49
2022-03-10T12:49
2022-03-10T12:49
ми-17
россия
вооруженные силы рф
филиппины
украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Филиппины пока не оказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине, сообщило в четверг Филиппинское агентство новостей."Контракт и предоплата первого платежа по проекту закупки вертолетов Ми-17 были завершены до кризиса на Украине. Мы поддерживаем свои контрактные обязательства и учитываем ситуации, которые могут повлиять на проект", - приводит агентство заявление министра обороны Филиппин Дельфина Лоренсаны."В настоящее время ответственность за выполнение и соблюдение условий контракта лежит на российской стороне", - добавил Лоренсана.Сайт газеты Inquirer сообщает также, что на вопрос, повлияют ли события на Украине на сделку с Россией, Лоренсаны ответил: "Только время покажет".По словам министра, контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (243,5 миллиона долларов) был подписан в ноябре прошлого года, в январе была сделана предоплата. Ее сумма не раскрывается.Ми-17 - средний многоцелевой вертолёт, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-17, россия, вооруженные силы рф, филиппины, украина
Власти Филиппин заявили, что не откажутся от покупки российских Ми-17
В Минобороны Филиппин заявили, что не отказываются от покупки вертолетов Ми-17 у России
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Филиппины пока не оказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине, сообщило в четверг Филиппинское агентство новостей.
"Контракт и предоплата первого платежа по проекту закупки вертолетов Ми-17
были завершены до кризиса на Украине
. Мы поддерживаем свои контрактные обязательства и учитываем ситуации, которые могут повлиять на проект", - приводит агентство заявление министра обороны Филиппин Дельфина Лоренсаны.
"В настоящее время ответственность за выполнение и соблюдение условий контракта лежит на российской стороне", - добавил Лоренсана.
Сайт газеты Inquirer
сообщает также, что на вопрос, повлияют ли события на Украине на сделку с Россией
, Лоренсаны ответил: "Только время покажет".
По словам министра, контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (243,5 миллиона долларов) был подписан в ноябре прошлого года, в январе была сделана предоплата. Ее сумма не раскрывается.
Ми-17 - средний многоцелевой вертолёт, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок.