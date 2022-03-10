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СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз
СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз - РИА Новости, 10.03.2022
СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз
Участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T04:39
2022-03-10T04:39
в мире
версаль
украина
евросоюз
москва
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на еврочиновников.Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10-11 марта.В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз."Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации", — сказал агентству один из чиновников Евросоюзе.
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в мире, версаль, украина, евросоюз, москва
04:39 10.03.2022
 
СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз

Рейтер: участники саммита в Версале поддержат Украину, но не предложат стать членом союза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на еврочиновников.
Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10-11 марта.

"Официальные лица (в ЕС) заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом", — сообщило агентство Рейтер.

В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.
"Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации", — сказал агентству один из чиновников Евросоюзе.
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