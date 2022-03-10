https://ria.ru/20220310/evrosoyuz-1777392031.html
СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз
СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз - РИА Новости, 10.03.2022
СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз
Участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T04:39
2022-03-10T04:39
2022-03-10T04:39
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версаль
украина
евросоюз
москва
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на еврочиновников.Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10-11 марта.В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз."Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации", — сказал агентству один из чиновников Евросоюзе.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, версаль, украина, евросоюз, москва
СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз
Рейтер: участники саммита в Версале поддержат Украину, но не предложат стать членом союза