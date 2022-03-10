https://ria.ru/20220310/evrosoyuz-1777392031.html

СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз

СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз - РИА Новости, 10.03.2022

СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз

Участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T04:39

2022-03-10T04:39

2022-03-10T04:39

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версаль

украина

евросоюз

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на еврочиновников.Неформальный саммит лидеров стран ЕС состоится в Версале 10-11 марта.В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз."Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации", — сказал агентству один из чиновников Евросоюзе.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, версаль, украина, евросоюз, москва