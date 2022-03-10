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В МИД не видят смысла оставаться в Совете Европы
В МИД не видят смысла оставаться в Совете Европы - РИА Новости, 10.03.2022
В МИД не видят смысла оставаться в Совете Европы
Москва не собирается участвовать в преобразовании Совета Европы в площадку для самолюбования Запада, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:11
2022-03-10T17:04
в мире
совет европы
сша
россия
европа
нато
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Москва не собирается участвовать в преобразовании Совета Европы в площадку для самолюбования Запада, говорится в заявлении МИД.Недружественные государства, злоупотребляя большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение организации и всего гуманитарно-правового пространства в этой части света, считают в МИД."Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах", на замену попираемого США и их сателлитами международного права", — добавляется в сообщении.Россия вступила в Совет Европы зимой 1996 года, с тех пор в стране действует мораторий на смертную казнь. Спустя два года Москва ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав и свобод человека, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии. Несколько раз Россию лишали права голоса в Парламентской Ассамблее СЕ, несмотря на то что она один из пяти крупнейших спонсоров организации. После начала спецоперации на Украине Совет Европы приостановил членство Москвы.Как сказал РИА Новости сенатор Константин Косачев, выход из Совета предполагает одновременную денонсацию его Устава и Конвенции по правам человека. Его коллега Андрей Клишас считает, что необходимо незамедлительно прекращать работу в СЕ, а также останавливать любые выплаты в его пользу.
https://ria.ru/20220304/kazn-1776507154.html
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в мире, совет европы, сша, россия, европа, нато, признание днр и лнр в россии
10:11 10.03.2022 (обновлено: 17:04 10.03.2022)
 
В МИД не видят смысла оставаться в Совете Европы

МИД сообщил о выходе России из Совета Европы из-за необратимого разрушения организации

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Москва не собирается участвовать в преобразовании Совета Европы в площадку для самолюбования Запада, говорится в заявлении МИД.
"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом без России", — сказано в релизе ведомства.
Недружественные государства, злоупотребляя большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение организации и всего гуманитарно-правового пространства в этой части света, считают в МИД.
"Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах", на замену попираемого США и их сателлитами международного права", — добавляется в сообщении.
Россия вступила в Совет Европы зимой 1996 года, с тех пор в стране действует мораторий на смертную казнь. Спустя два года Москва ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав и свобод человека, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии. Несколько раз Россию лишали права голоса в Парламентской Ассамблее СЕ, несмотря на то что она один из пяти крупнейших спонсоров организации. После начала спецоперации на Украине Совет Европы приостановил членство Москвы.
Как сказал РИА Новости сенатор Константин Косачев, выход из Совета предполагает одновременную денонсацию его Устава и Конвенции по правам человека. Его коллега Андрей Клишас считает, что необходимо незамедлительно прекращать работу в СЕ, а также останавливать любые выплаты в его пользу.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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